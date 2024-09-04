«Яндекс Go» предупредил о росте цен из-за дефицита таксистов 

Дефицит таксистов в России к концу 2024 года составит 130 тысяч человек. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил директор по работе с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков.

«Дефицит растет среди прочего из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси — водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», — сказал он.

Петраков предупредил, что чем меньше водителей будут выходить на линии, тем быстрее будут расти цены. По его словам, особенно сильный скачок стоимости можно ожидать в конце года, когда спрос на такси кратно повышается. По прогнозу Петракова, в пиковые часы, а также в осенние и зимние месяцы стоимость поездок может вырасти на десятки процентов.

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Директор по работе с госорганами «Яндекс Go» пояснил, что сейчас компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который должен помочь восстановить приток водителей. Речь идет об оцифровке и упрощении ряда требований к водителям такси. Кроме того, «Яндекс Go», по словам Петракова, внедряет разные модели перевозок для водителей-подработчиков и междугородних поездок, а также постоянно наращивает субсидии партнерам и водителям.

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Закон, запрещающий иностранным гражданам заниматься перевозками в России без патента и иных документов, вступил в силу в прошлом году. После принятия Госдумой этого документа участники рынка не раз заявляли, что эта норма привела к дефициту водителей. В нескольких российских регионах мигрантам вообще запретили заниматься пассажирскими перевозками, в том числе работать в такси. В частности такие нормы приняли власти Камчатки, Якутии, Новосибирской, Тульской, Калужской, Челябинской областей и аннексированного Крыма.

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