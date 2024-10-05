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Криминал

Десятилетний мальчик угнал автомобиль и катался по полной детей площадке

2 минуты чтения 05.10.2024

В американском Миннеаполисе десятилетнего мальчика арестовали за угон автомобиля и езду по площадке, где играли пара десятков детей с родителями. Полиция сообщила телеканалу CBS, что этого ребенка арестовывают как минимум в третий раз, так как подросток является подозреваемым «по дюжине дел», от автоугонов до «ограбления и нападения с применением опасного оружия».

Подростка поместили в центр содержания несовершеннолетних округа Хеннепин. Прокуратура округа сообщила CBS, что против мальчика выдвинуты уголовные обвинения. Имени ребенка правоохранительные органы не раскрывают.

Ставший причиной задержания подростка инцидент произошел 20 сентября и попал на видео. В поле зрения камер наблюдения, выходящий на парк с детской площадкой, появляется легковой автомобиль, который начинает разъезжать взад и вперед по газону. В какой-то момент он проезжает через пешеходную дорожку, в двух-трех метрах от нескольких взрослых и детей.

Департамент полиции Миннеаполиса сообщил журналистам, что инцидент произошел в школе Нелли Стоун Джонсон на севере города, а на игровой площадке «было много народу». «К счастью, водитель не сбил ни одного ребенка», — заявили в департаменте.

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Начальник городской полиции Брайан О’Хара сказал журналистам, что «тюрьма — неприемлемый вариант для десятилетнего мальчика». Но это способ предотвратить подобное поведение в будущем, добавил офицер. По его словам, члены семьи мальчика сотрудничают с полицией и «просят о помощи, чтобы их сын или кто-то еще не пострадал или не погиб». 

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Прокуратура округа Хеннепин не стала уточнять CBS детали выдвинутого против ребенка обвинения, сославшись на возраст арестованного. О’Хара сказал, что мальчика среди прочего подозревают в другой попытке автоугона, случившейся полтора месяца назад.

В прокуратуре CBS сказали, что если назначенный судом психолог сочтет правонарушителя неспособным участвовать в разбирательстве, а судья согласится с этой рекомендацией, дело должно быть закрыто или приостановлено, а ребенок обязан быть освобожден из-под стражи. В заявлении прокуратуры говорится, что «общество столкнулось с острым кризисом», связанным с группой детей, «которые не могут предстать перед судом в рамках системы ювенальной юстиции, но не могут безопасно находиться дома».

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