В Индии 110-летнего святого приняли за 188-летнего отшельника

В соцсети Х более 34 миллионов просмотров собрало видео из Индии с изможденным пожилым человеком, которое опубликовал блогер под ником Concerned Citizen. «Этого индийца только что нашли в пещере. Предполагается, что ему 188 лет. Безумие», — написал блогер.

Видеоролик стал вирусным, а в одном из перепостов местом нахождения пещеры отшельника названы окрестности города Бангалор штата Карнатака. Таблоид Haberler написал, что отшельника нашли и вывели из пещеры медики, напуганные его состоянием «кожа да кости», а затем увезли в больницу.

Спустя несколько часов у завирусившегося твита Concerned Citizen появилось примечание от администрации соцсети Х о «дезинформации» со ссылкой на более ранние публикации о старце.

🇮🇳 This Indian Man has just been found in a cave.



It’s alleged he’s 188 years old. Insane. pic.twitter.com/a7DgyFWeY6