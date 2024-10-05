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Интернет и мемы

В Индии 110-летнего святого приняли за 188-летнего отшельника

2 минуты чтения 05.10.2024

В соцсети Х более 34 миллионов просмотров собрало видео из Индии с изможденным пожилым человеком, которое опубликовал блогер под ником Concerned Citizen. «Этого индийца только что нашли в пещере. Предполагается, что ему 188 лет. Безумие», — написал блогер.

Видеоролик стал вирусным, а в одном из перепостов местом нахождения пещеры отшельника названы окрестности города Бангалор штата Карнатака. Таблоид Haberler написал, что отшельника нашли и вывели из пещеры медики, напуганные его состоянием «кожа да кости», а затем увезли в больницу.

Спустя несколько часов у завирусившегося твита Concerned Citizen появилось примечание от администрации соцсети Х о «дезинформации» со ссылкой на более ранние публикации о старце.

На самом деле человеку на видео около 110 лет, его зовут Сиярам Баба и он почитается жителями своего родного штата Мадхья-Прадеш как местный индуистский святой, сообщило индийское издание The Economic Times. Пожилой мужчина до сих пор способен передвигаться самостоятельно, уточнило издание.

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Мужчина живет не в пещере, а в ашраме, небольшой общине индуистов возле города Кхаргоне на юге Мадхья-Прадеш, рассказали журналисты. По их словам, «в близлежащих районах бытуют разные мнения относительно возраста Бабы, некоторые утверждают, что ему 130 лет».

«Говорят, он совершал аскезу, стоя на одной ноге в течение десяти лет», — пишет The Economic Times. Журналисты утверждают, что Баба способен без очков читать древнеиндийский эпос на санскрите «Рамаяна», очень мало разговаривает, но имеет много почитателей, которые приходят получить благословение местного святого. Поклонники Бабы ведут его страницу в инстаграме, где сейчас около 248 тысяч подписчиков.

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