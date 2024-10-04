Суд пересмотрит дело 35-летней давности об убийстве родителей детьми

Прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон заявил о намерении пересмотреть уголовное дело, ставшее основой сюжета вышедшего недавно на Netflix сериала. Братьев Лайл и Эрик Менендес были приговорены к пожизненному заключению за убийство своих родителей в Беверли-Хиллз 35 лет назад, рассказала Би-би-си.

Девятисерийное шоу «Монстры: История братьев Менендес» вышло на стриминговом сервисе 19 сентября. 3 октября прокурор Гаскон сообщил о «моральной и этической обязанности» снова рассмотреть показания братьев, которые утверждали, что стали жертвами сексуальных домогательств отца, а убийство родителей было самообороной. На момент совершения преступления старшему брату Лайлу был 21 год, а младшему Эрику – 18.

Прокурор назвал среди свидетельств, которые ранее не рассматривал суд, письмо младшего брата, написанное за год до убийства родителей. В письме к своему двоюродному брату Менендес упоминал о насилии со стороны отца, сказал прокурор, добавив, что пока ни одно из подобных свидетельств не получило подтверждения. Он признал, что после выхода сериала на Netflix прокуратура стала получать множество телефонных звонков.

Гаскон предположил, что пересмотр дела способен привести к изменению приговора или даже новому суду. Ближайшие слушания назначены на 24 ноября, уточняет Би-би-си.

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Сериал «Монстры» воспроизводит версию следствия и приговора, вынесенного в 1996 году. Согласно этой версии, братья застрелили родителей, Хосе и Мэри Луиз Менендес, из двух дробовиков. Мотивом было названо желание братьев быстрее получить наследство и большую сумму по страховке. На суде 35 лет назад были представлены доказательства того, как вскоре после убийства братья потратили заметную часть наследства на путешествия, недвижимость, автомобили и часы Rolex. Братья на суде говорили о многолетних сексуальных домогательствах и насилии в семье. Присяжные не смогли прийти к единому мнению, и понадобилось второе разбирательство. В итоге Менендесов признали виновными и приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Вскоре после выхода сериала на Netflix родственники Менендес заявили, что браться стали «жертвами гротескной шокодрамы». Создатель шоу Райан Мерфи в ответ назвал негативную реакцию родственников «по меньшей мере предсказуемой». 3 октября в поддержку братьев Менендес выступила актриса Ким Кардашьян, заявив в эфире телеканала NBC, что «они никакие не монстры, это добрые, интеллигентные, честные люди».