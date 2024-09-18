Мать детей Дурова заявила о своих правах на Telegram

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила о своих правах на часть компании Telegram, назвав ее совместно нажитым имуществом. Об этом она написала в инстаграме.

В своем посте Болгар утверждает, что состояла в отношениях с Дуровым 10 лет, хотя официально их брак не был зарегистрирован. По ее словам, все это время у нее был доступ к «семейным активам», юридически принадлежащих Дурову, через доверенности, которые позволяли их использовать.

В частности, Болгар написала, что у нее была бумага, позволяющая арендовать любую недвижимость под обязательство Дурова оплачивать аренду. В то же время, по словам Болгар, имеющиеся у нее доверенности не защищали ее права. Сам Дуров, как пишет, Болгар многократно обещал, что и она и ее дети никогда не потеряют доступа к семейным активам, несмотря на то, что их брак так и не был зарегистрирован.

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«С юридической точки зрения в некоторых странах незарегистрированные отношения рассматриваются как официальные браки, если дело касается имущественных прав. В других странах существует возможность признания фактического брака официальным. В третьих возможно претендовать на долю совместно нажитого имущества в соответствии с гражданским правом», — резюмировала Болгар.

В конце августа Ирина Болгар сообщила, что суд в Швейцарии удовлетворил ее иск и лишил Павла Дурова родительских прав в отношении их троих детей. Она объяснила, что обратилась в суд после того, как Дуров «не оставил ей выбора», поставив ультиматум — либо она переезжает вместе с детьми в ОАЭ, либо он лишает ее вместе с детьми содержания.

По словам Болгар, на данный момент ей вместе с детьми приходится жить на деньги, которые она зарабатывает в швейцарской консалтинговой компании. При этом она пожаловалась, что после того, как Дуров лишил ее и детей содержания, их уровень жизни упал.

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