Предполагаемая мать троих детей Дурова подала на него в суд за применение насилия к одному из них

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, подала на него уголовный иск в суд Швейцарии. Она утверждает, что основатель Telegram применил физическое насилие к одному из совместных детей. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на судебные документы.

Издание отмечает, что иск был подан в марте 2023 года — через несколько месяцев после того, как Дуров, по словам Болгар, перестал платить ей алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Тогда же Болгар подала гражданский иск об опеке над детьми.

По словам Болгар, Дуров с 2021 по 2022 год пять раз применил насилие к своему младшему сыну Давиду, который родился в сентябре 2017 года. Женщина утверждает, что действия бизнесмена привели к сотрясению мозга у ребенка и проблемам со сном. В качестве доказательств своих слов Болгар, как сообщается, предоставила суду распечатку ее переписки с Дуровым и медицинская справка от апреля 2023 года, в которой говорится, и что , что Давид страдает от тревожности и нарушений сна.

Адвокат Болгар подтвердил Forbes, что она действительно подала иск о передаче ей права опеки над детьми, Дуров, как сообщается, его не оспаривал. При этом представитель Болгар отказался комментировать уголовное дело.

В середине июля Forbes сообщил, что Ирина Болгар прислала в редакцию копии свидетельств о рождении трех ее детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства, а также нотариально заверенные переводы этих бумаг на английский и французский языки. Из этих документов следует, что у Дурова и Болгар в 2013 году родилась дочь Лея, в 2016 году — сын Даниэль, а в 2017 — Давид.

Также у Дурова есть еще двое детей — Алина и Михаил, 2009 и 2010 годов рождения соответственно. Их матерью, как утверждается, является бывшая однокурсница Дурова Дарья Бондаренко. Кроме того, сам предприниматель в конце июля заявил, что является биологическим отцом сотни детей, так как он неоднократно был донором спермы.

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