Наследниками миллиардов Павла Дурова захотели стать еще трое детей 

Долларовый миллиардер российского происхождения Павел Дуров официально признан отцом пятерых биологических детей, сообщил журнал Forbes со ссылкой на документы. До сих пор было известно только о двоих будущих наследниках бизнесмена. Сам основатель «ВКонтакте» и Telegram четыре дня назад заявил, что был донором спермы и является отцом 100 детей.

В Forbes обратилась юристка Ирина Болгар, приславшая в редакцию копии трех свидетельств о рождении, свидетельств о признании отцовства, нотариально заверенные переводы этих бумаг на английский и французский языки. Из документов следует, что у Дурова и Болгар в 2013 году родилась дочка Лея, в 2016-м сын Даниэль и в 2017-м — Давид.

Подлинность бумаг журналистам журнала подтвердила переводившая документы участница Швейцарской ассоциации устных и письменных переводчиков AIT Александра Вулье.

Ирина Болгар рассказала Forbes, что познакомилась с Павлом Дуровым в 2012 году, а через полгода они уже начали жить вместе. В 2014 году бизнесмен уехал из России. В 2018 году Болгар, как сообщается, переехала вслед за Дуровым из Санкт-Петербурга в Дубай. Однако не смогла получить вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, так как дети родились вне брака. В 2020 году Болгар с тремя детьми переехала в Швейцарию.

Болгар и Дуров не живут вместе «последние несколько лет». Однако, по словам Болгар, она и дети с ним часто встречались и ездили в совместные путешествия. Публично раскрыть имя отца, по словам матери, ее подтолкнули дети — дочка и сыновья спрашивали: почему только о двух других детях Дурова пишут в интернете.

В 2021 году Forbes впервые включил в рейтинг богатейших наследников российских бизнесменов Алину и Михаила Дуровых, 2009 и 2010 годов рождения соответственно. Их мать — бывшая однокурсница Дурова Дарья Бондаренко. Болгар заверила журнал, что знает Алину и Михаила, но с Бондаренко никогда не виделась.

26 июня 2024 года Болгар начала вести вторую страницу в инстаграме, выкладывая фото с детьми и подписывая их фамилию хештегом #durov. 24 июля на ее аккаунт обратил внимание телеграм-канал «Антиглянец». Авторы канала опубликовали скрины страницы Болгар, обратив внимание на фамилии детей.

29 июля Дуров написал у себя в телеграм-канале, что имеет сотню биологических детей. 15 лет назад, утверждал миллиардер, его впервые уговорили участвовать в донорстве спермы. С тех пор этот «высококачественный донорский материал» достался более сотне семей в 12 странах мира, сообщил Дуров. Детей Бондаренко или Болгар бизнесмен в своем посте не упомянул.

В тот же день Ирина Болгар на другой своей, личной, инстаграм-странице выложила первое фото с детьми и рассказом об отцовстве Павла Дурова, который потом повторила журналу Forbes.

За день до публикации в Forbes на «детской инстаграм-странице» Болгар появилось ее фотография с детьми и подписью «3 vs 100». А в день журнальной публикации женщина выложила первое и пока единственное фото, на котором есть она, трое детей и Павел Дуров.

Два опрошенных Forbes адвоката, мужчина и женщина, независимо друг от друга назвали состояние миллиардера главной причиной появления Болгар и детей в публичном пространстве. «Цель здесь чисто материальная, которую в непубличном общении с Дуровым, полюбовно, мирно и тайно, достичь не удалось», — предположил адвокат-мужчина. Возможно, мать детей попросила у Дурова больше денег или гарантий, а он отказался, допустил юрист.

Forbes оценивал состояние Дурова в 15,5 миллиардов долларов. Бизнесмен находится на 120-м месте в списке богатейших людей мира. Каждый из признанных Дуровым детей мог бы претендовать, исходя из оценки журнала, на 3,1 миллиарда долларов.

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