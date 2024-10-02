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Общество

В Казахстане учитель приставал к семикласснице и смог уволиться по собственному желанию

18:56 02.10.2024

Ученица седьмого класса, чье имя не называется, рассказала родителями, что один из учителей школы в Астане приставал к ней и иногда писал ночью сообщения в WhatsApp. На это обратило внимание Orda.

По данным издания, учителю, чье имя также не уточняется, 43 года. Родители школьников рассказали, что педагог также оставлял учениц после уроков и мог прийти на работу в состоянии алкогольного опьянения.

Orda отмечает, что руководство школы позволило учителю написать заявление об увольнении по собственному желанию и не препятствовало его устройству на работу в другую школу. Издание пишет, что эти действия вызвали недовольство родителей, которые потребовали уволить педагога по статье и привлечь к уголовной ответственности.

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В Управлении образования Астаны подтвердили случившееся. «По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, дополнительная информация не подлежит разглашению», — заявили в пресс-службе Управления.

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Ранее бывшие ученики московской 57-й школы обвинили преподавателей в насилии и домогательствах, а руководство школы — в многолетнем покрывательстве происходившего. Обвинения в адрес учителей прозвучали в подкасте «Дочь разбойника», выпущенном студией «Либо/Либо». Там утверждается, что некоторые из преподавателей уехали из России и в данный момент живут в Израиле.

Кроме того, в августе этого года бывшего учителя музыки из поселка Кузино под Первоуральском Евгения Полежаева признали виновным в сексуализированном насилии над детьми. Его жертвами стали 22 ребенка в возрасте от девяти до 12 лет. Суд приговорил мужчину к 23 годам колонии строгого режима.

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