Учителей 57-й школы в Москве обвинили в насилии и домогательствах

15 мая журналистка Настя Красильникова и студия подкастов «Либо-Либо» выпустили новый сезон подкаста «Дочь разбойника», герои которого обвиняют учителей 57 школы и других причастных к учреждению мужчин в сексуализированном насилии и систематических домогательствах школьниц и школьников. Руководство школы герои обвинили в многолетнем покрывательстве происходившего.

Об эпизодах насилия и домогательств со стороны преподавателей в подкасте рассказали бывшие ученицы 57-й школы Ревекка Гершович, Сара Безрукавникова, Александра Кувшинова, Инна Машанова, бывший ученик Егор Осипов-Гипш и еще несколько человек, попросивших об анонимности. В записи подкаста также приняли участие бывшие сотрудники 57-й школы, часть из них поговорили с Настей Красильниковой не под запись.

Героини и герои подкаста обвинили в домогательствах четверых мужчин: Бориса Меерсона — бывшего учителя истории 57-й школы, Льва Соболева — бывшего учителя словесности 57-й школы, Марка Гондельмана — бывшего преподавателя летней школы иудаики «Самбатион» и Сергея Архипова — профессора математики (Гондельман и Архипов ранее были связаны с 57-й школой). В домогательствах также обвинили выпускницу 57-й школы, которая позднее работала помощницей учителя истории Бориса Меерсона Марию Немзер. Бывшего директора школы Сергея Менделевича обвили в многолетнем покрывательстве учителей.

В подкасте говорится, что авторам расследования известно о нескольких случаях соблазнения школьниц Борисом Меерсоном с 2000 года. Против Меерсона и Немзер в 2016 году было возбуждено уголовное дело о развратных действиях. Они уехали из России и живут в Израиле.

«Это наше первое международное расследование. Его действие начинается в России, а продолжается в Израиле, в Германии, в США и в Дании. Это расследование про десятилетия насилия над подростками, предательств, лжи и безнаказанности в среде московской интеллигенции. Про отвагу и силу восхитительных героинь и героев, которым пришлось пережить отвратительные вещи. Про то, как мир — в том числе прогрессивный и западный — реагирует на просьбы о помощи от пострадавших». — пишет Красильникова.

Этот сезон подкаста называется «После школы», он также выпущен на английском языке под названием The Adults in the Room. Прошлые сезоны подкаста «Дочь разбойника» Красильниковой были посвящены теме домашнего насилия, кейса об изнасиловании в такси, расследованию о домогательствах к подросткам со стороны преподавателей в Летней экологической школе (ЛЭШ) и исследованию того, как культура отмены по отношению к людям, обвиненным в сексуальном насилии или домогательствах, работает или не работает в России.

