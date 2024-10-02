Руководство влиятельной католической организации обвинили в использовании рабского труда

В Аргентине местные правоохранители возбудили уголовное дело против высших руководителей влиятельной католической организации Opus Dei по статьям о торговле людьми и использовании рабского труда. Об этом пишет агентство Associated Press.

По его данным, поводом для возбуждения уголовного дела стала жалоба, поданная два года назад. По итогам проведенного расследования, правоохранители установили, что с 1970-х по 2015 год «люди, занимавшие различные должности в Opus Dei, создали структуру, предназначенную для вербовки по меньшей мере 44 женщин, большинство из которых были девочками и подростками», чтобы содержать их в условиях, «сопоставимых с рабством».

По версии обвинения, искала девочек и подростков из бедных семей, живущих в сельской местности. Их вербовали, а затем заставляли делать домашние дела в домах руководителей Opus Dei.

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Opus Dei (переводится с латыни как «Дело Божие») была основана испанским священником Хосемарией Эскривой в 1928 году. По последним данным, организация насчитывает около 90 тысяч членов в 70 странах. Большинство состоящих в организации людей — миряне, имеющие светскую работу и семьи, которые стремятся «освятить обычную жизнь».

Пожаловавшиеся на Opus Dei женщины утверждают, что работали в «явно незаконных условиях». По их словам, рабочий день длился по 12 и более часов в день, при этом за работу ничего не платили и даже запрещали делать перерывы, за исключением молитвы и приема пищи. После того как заявительницы прекратили работать в Opus Dei им потребовалась психологическая помощь.

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Летом газета Financial Times писала, что к бесплатному труду в домах иерархов организации их принуждали с помощью жесткой системы психологического контроля. Работницы должны сохранять целомудрие, а их призванием стало «посвящение жизни физическому труду или домашней работе» в Opus Dei.

Освобожденные из рабства женщины рассказывали, что они должны были каждый день посещать мессу, а все остальное время готовить и убирать. а когда они покинули организацию, их оставили без средств к существованию.

В свою очередь, представители Opus Dei отвергли все обвинения и заявили о готовности сотрудничать со следствием. По их словам, пожаловавшиеся женщины работали добровольно и могли покинуть организацию в любой момент.