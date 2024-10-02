Крупного коммерсанта обвинили в убийстве 26-летней давности

В Москве Басманный районный суд заочно арестовал орловского предпринимателя Николая Чеплова по обвинению в убийстве, совершенном более 26 лет назад. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Убийство, о котором идет речь, было совершено 9 апреля 1998 года возле здания Дворца спорта стадиона имени Ленина в Орле. Тогда группа неизвестных расстреляла из автомата Калашникова бизнесмена Владимира Кирчакова, также известного под кличкой Японец.

По факту убийства тогда возбудили уголовное дело, но уже через четыре месяца его приостановили в связи с отсутствием подозреваемых. Летом 2024 года следствие возобновили. Материалы дела передали в Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Обвинение по ч. 2 ст. 105 УК, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, предъявили 60-летнему Николаю Чеплову.

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Следователи утверждают, что вина последнего подтверждается показаниями двух свидетелей и другими документами, содержащимися в материалах уголовного дела. При этом Чеплову удалось скрыться от силовиков, поэтому обьвинение было предъявлено заочно.

Как отмечает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в силовых структурах, следствие не считает Чеплова непосредственным исполнителем преступления. В свою очередь, его адвокаты настаивают на его полной невиновности.

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Николай Чеплов известен как владелец основанной в начале 1990-х торговой сети «Паллада торг». За время ее работы в нее вошли около 100 торговых точек в Орле и соседних регионах, в том числе магазины самообслуживания «Сберегайка», а также супермаркеты «Апельсин» и «Паллада».