Директор школы в погоне за славой принес в жертву ученика

В Индия по подозрению в убийстве ребенка полиция арестовала директора одной из школ на севере страны, его отца и трех учителей, сообщает Times of India. По данным издания, ребенка принесли в жертву богам в надежде, что это разрешит финансовые трудности, с которыми столкнулось учебное заведение.

«Мальчик был принесен в жертву в рамках ритуала для предполагаемого успеха и славы школы. Мы расследуем, были ли другие лица причастны к убийству», — сообщил изданию старший офицер полиции Нипун Агарвал.

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По данным полиции, организаторами убийства стали директор в частной школе в городе Хатрас Динеш Багел и его отец Джашодхан Сингх. Последний верил в черную магию и убедил своего сына, что человеческое жертвоприношение умилостивит богов и принесет школе успех и славу.

22 сентября Багел схватил одного из учеников, пока тот спал, и посадил его в колодец за школой, чтобы позже провести ритуал. Однако мальчик попытался сбежать и тогда, как полагает следствие, директор запаниковал и задушил его.

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Родителям убитого ученика руководство школы заявило, что он заболел и его повезли к врачу. Вместо этого Багел в течение нескольких часов ездил по городу с трупом ребенка на заднем сидении.

Родственники мальчика поехали за директором, догнали его и заставили остановиться, после чего обнаружили тело ребенка.

В полиции отметили, что им известно о том, что нынешняя попытка принести ребенка в жертву была уже второй, которую совершили Багел и Сингх. В первый раз выбранный ими ученик остался жив, добавили правоохранители, не раскрыв подробностей.

По данным индийского Национального бюро регистрации преступлений, в период с 2014 по 2021 год в стране было зарегистрировано 103 случая человеческих жертвоприношений.