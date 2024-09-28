Мужчину обвинили в распространении порнографии из-за отправленного в личных сообщениях эротического видео

Жителя Дагестана, имя которого не уточняется, признали виновным в распространении порнографии и приговорили к двум годам условно за то, что он отправил своему партнеру эротическое видео. Об этом сообщает правозащитный проект «СК SOS».
«Такое решение, когда к ответственности привлекают людей, находящихся в отношениях, за то, что они пересылают друг другу интимные видео, это дагестанское ноу-хау. Им пользуется местный центр “Э”, чтобы поднять себе статистику, раскрываемость и в том числе усложнить жизнь людям из ЛГБТ-сообщества», — рассказал глава юридического департамента «СК SOS» Осип Дроздовский.
Правозащитники отметили, что им неизвестно о других подобных случаях. В то же время, по их словам, вынесенный приговор говорит о том, что «силовики быстро перенимают “удачные” идеи у коллег».
По данным «СК SOS», ранее мужчина стал жертвой «охоты на геев», которая началась в Дагестане с пропажей гей-блогера Матвея Володина в конце мая этого года. Тогда сообщалось, что его задержали сотрудники центра «Э» в Махачкале. Через два дня стало известно о его аресте по административной статье о мелком хулиганстве.
В начале июня «СК SOS» сообщил, что Володина заподозрили в распространении порнографии и отправили в изолятор временного содержания (ИВС). Спустя месяц правозащитники сообщили о том, что ему удалось уехать из России.
В сообщении проекта отмечается, что до 2022 года распространением порнографии считали только публикации для неограниченного круга лиц, например, в соцсетях. Однако с 2022 года за распространение порнографии власти могут принять и контент из личных сообщений. При этом в законодательстве нет четких критериев, по которым фото или видео можно счесть порнографическими.
«Если кто-то присылает фото в одних трусах, то все в порядке. Но условный дикпик — это порнография с точки зрения закона», — добавил Дроздовский.
«СК SOS» пишет, что уголовному преследованию могут подвергнуться не только гомосексуалы и бисексуалы, но и гетеросексуалы.