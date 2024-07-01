Подвергшемуся давлению силовиков гею удалось сбежать из России  

Один из задержанных в Дагестане геев смог уехать из России. Об этом сообщает кризисная группа «СК SOS». Мужчину в публикации называют Юсуф, отмечается, что его имя в целях безопасности было изменено.

Как сообщают в «СК SOS», мужчину задержали 5 июня — тогда же, когда ранее арестованный порно-блогер Матвей Володин, известный под ником USSRboy, должен был выйти из изолятора временного содержания (ИВС). Тогда на выходе из ИВС Володина задержали снова.

По информации правозащитников, вечером 5 июня домой к Юсуфу пришли трое неизвестных: двое — в штатском и один — в форме, предположительно, это были сотрудники Центра «Э». Они забрали Юсуфа на допрос, где спрашивали о его связи с Володиным.

Как отмечают в «СК SOS», Юсуф не был знаком с порно-блогером и впервые услышал о нем, когда ему внезапно позвонил друг и рассказал, что их вместе с парнем задержали в квартире, хозяином которой является некий Матвей. Как выяснилось позднее, силовики нашли контакты Юсуфа в телефоне задержанного тогда друга.

В ходе допроса силовики просмотрели контакты и переписки в телефоне Юсуфа, сфотографировали чаты, а также изучили переводы, сделанные через Сбербанк-онлайн. Кроме того, как утверждают правозащитники, они предложили Юсуфу «дружить»: он должен был знакомиться с парнями в соцсетях, а потом приглашать их на встречу.

«Че как ты, может, будем дружить, с нами будешь работать? Давай ты будешь с нами работать, мы тебе будем платить денежку, ты будешь с нами сотрудничать, и тебе не будет плохо, и нам. На взаимной выгоде будем работать», — приводят правозащитники слова Юсуфа.

В «СК SOS» отмечают, что Юсуфа заставили записать видео, где он говорит, что готов сотрудничать с правоохранительными органами добровольно. Только после этого его отпустили. Юсуф сразу связался с «СК SOS» и выехал из России.

Ранее стало известно, что порно-блогера Матвея Володина, также известный под ником USSRboy, заподозрили в изготовлении и распространении порнографии (ст. 242 УК). По информации «Парни+», Володин — ВИЧ-положительный человек и нуждается в постоянном приеме соответствующих препаратов и уходе.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.