СМИ: американская разведка ждет диверсий в ответ на разрешение Киеву бить западным оружием по территории России

Ответ России на разрешение Киеву бить западным оружием по целям на территории России может быть серьезным, включая атаки со смертельным исходом против США и их союзников. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, к такому мнению пришли аналитики разведки США.

Среди возможных вариантов российского ответа там назвали, в частности, активизацию диверсионных действий в Европе, а также атаки на европейские и американские военные базы. Второй вариант американские спецслужбы считают менее вероятным.

При этом американская разведка сомневается, что предоставление Киеву свободы действий в вопросе использования дальнобойных западных вооружений окажет серьезное влияние на ход войны. Там пояснили, что Киев располагает лишь ограниченным количеством такого оружия, а новые поставки пока под вопросом.

Предоставить больше дальнобойных ракет и снять ограничения на их использование западных союзников неоднократно просил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в американской администрации, писала, что представленный Зеленским «план победы» оказался подробно проработанной просьбой о расширении военной помощи Киеву.

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При этом Москва неоднократно заявляла, что снятие ограничений на использование Киевом западных ракет для ударов по целям на территории России будет означать вступление в войну против России союзников Украины. 25 сентября Путин объявил об изменениях в российской доктрине ядерного сдерживания. В ней появились пункты о нанесении ядерного удара в ответ на нападение неядерной страны при поддержке ядерной державы, а также о ядерном ответе на массированную атаку с использованием крылатых ракет и беспилотников.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже назвал изменение ядерной доктрины России «сигналом» для Запада.

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