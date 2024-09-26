Убийца выплатит семье Салтанат Нукеновой моральную компенсацию

Осужденный на 24 года за убийство Салтанат Нукеновой экс-министр нацэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев выплатит ее семье 10 миллионов тенге ($21 тысячу) в качестве моральной компенсации. Такое решение принял межрайонный суд по гражданским делам Астаны, сообщает издание Tengrinews.kz.

Суд также постановил возместить семье Нукеновой расходы на юридические услуги в рамках уголовного дела в размере 6,9 млн тенге ($14 тысяч).

Сообщается, что иск в суд о взыскании с Бишимбаева материального ущерба и компенсации морального вреда подал брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды. По данным издания, Амангельды заявил «о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья и потере работоспособности в результате трагического события».

«Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая, что смерть близкого родственника, безусловно, оказала негативное влияние на моральное состояние истца, нарушила его личные неимущественные права, суд удовлетворил иск частично», — сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что родители Нукеновой отказались от взысканий в пользу истца.

В мае 2024 года экс-министра нацэкономики Казахстана приговорили к 24 годам колонии строгого режима за жестокое убийство его супруги Салтанат Нукеновой. В ноябре 2023 года Бишимбаев до смерти избил Нукенову в ресторане, принадлежащем его родственнику. Записи с камер видеонаблюдения показали, что экс-чиновник несколько часов истязал Нукенову, пинал ее и бил по голове. Пока Нукенова умирала, Бишимбаев пытался скрыть следы преступления и обращался к ясновидящей.

Во время расследования дела также стало известно, что Нукенова не раз подвергалась семейному насилию со стороны Бишимбаева.

За многочисленными судебными заседаниями наблюдали как местные, так и мировые СМИ. Очередной фемицид в Казахстане вызвал общественный резонанс и митинги с требованием остановить убийство женщин и ужесточить наказание за домашнее насилие.

В апреле 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о криминализации семейно-бытового насилия, который в народе прозвали «Законом Салтанат».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.