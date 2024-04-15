Казахстан принял закон о домашнем насилии после скандального суда над экс-министром

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на борьбу с домашним насилием. Об этом сообщает местное издание Orda.kz.

Согласно новому закону, нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью влечет за собой уголовную ответственность. Раньше за это предусматривалось только административное наказание. За причинение вреда средней и тяжелой степени предусмотрено лишение свободы от трех до восьми лет. Ранее подобные действия наказывались также ограничением свободы.

Кроме того, закон предусматривает пожизненный срок за совершение изнасилования, насильственные действия сексуального характера и убийство несовершеннолетних. Также вводится ответственность за «приставания» сексуального характера к лицам до 16 лет и криминализуется пропаганда самоубийства.

Закон исключает возможность примирения сторон в рамках дел о преступлениях, связанных с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних.

Среди других нововведений — создание центров поддержки семьи, которые будут оказывать помощь жертвам бытового насилия, и административная ответственность за буллинг. Также образовательные учреждения теперь обязаны сообщать в правоохранительные органы о преступлениях, совершенных против детей или детьми.

В то же время, как отмечает Orda.kz, в законопроект не удалось внести профилактику семейно-бытовых конфликтов и норму о немедленном защитном предписании, чтобы обязать агрессора сразу покинуть жилище и не приближаться к жертвам. Согласно закону, он может проживать в той же квартире до решения суда.

Член рабочей группы по разработке законопроекта, юрист Халида Ажигулова считает, что еще один минус закона — закрепление понятия «традиционные семейные ценности». Ажигулова утверждает: «Нет необходимости внедрять отдельный термин “традиционно семейные ценности”, потому что иначе сейчас это может, наоборот, дать возможность агрессорам совершать ряд насильственных правонарушений, оправдывая это какими-то средневековыми традициями».

Как пишет «Радио Азаттык», дискуссии о борьбе с семейным и бытовым насилием активно ведутся на протяжении последних нескольких лет. Особое внимание к проблеме вызвал уголовный процесс над бывшим министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве своей жены.

Издание отмечает, что большинство женщин в Казахстане сталкиваются с домашним насилием, однако МВД страны принимает меры лишь по малой части случаев.

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