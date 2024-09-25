На Дальнем Востоке будут штрафовать за «склонение к абортам»

Законодательное собрание Приморского края приняло в окончательном чтении законопроект, запрещающий «склонять к абортам». Документ признает противоправными действиями уговоры, обман и шантаж с использованием «служебной зависимости», сообщило информагентство «Интерфакс».

За «склонение» женщин к прерыванию беременности в законопроекте положен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, от пяти до десяти тысяч для должностных и от 50 до 100 тысяч — для юридических. Запрет касается представителей органов госвласти и местного самоуправления, а также сотрудников любых «учреждений и предприятий», уточнило информагентство. Согласно документу, рассматривать дела о «склонении к абортам» должны будут административные комиссии.

Инициатором законопроекта выступил уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников. По его мнению, появление закона остановит «насаждение чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни».

Рассказ врачом женщине о показаниях к искусственному прерыванию беременности не будет квалифицироваться как склонение к аборту, уточнил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Приморском крае Денис Белькин. Однако показания должны быть среди «включенных в официальный перечень», добавил чиновник.

Сейчас наказание за «склонение к абортам» действует в Вологодской, Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, Мордовии, Забайкалье и Коми. Почти везде штрафы были введены с конца прошлого или начала этого года, а их размеры варьируются от трех до 50 тысяч рублей.

В сентябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить в России «движение чайлдфри». 25 сентября стало известно, что группа депутатов и сенаторов во главе с Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла законопроект о штрафах размером до пяти миллионов рублей за «пропаганду отказа от деторождения».

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