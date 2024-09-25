Бакальчук рассказал о спасшем ему жизнь Кадырове

В телеграм-канале совладельца маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука появилось архивное видеоинтервью от 16 сентября, в котором он рассказывает о спасении своей жизни главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На это обратило внимание издание The Bell.

«Больше восьми лет назад мы пересеклись с его [Кадырова] представителями, и с этого момента мы дружим. Татьяна была тоже. Ну, не с Рамзаном Ахматовичем, а с его друзьями. Ходили на общие праздники. И они нам восемь лет назад помогали. Когда все это случилось, я также пошел к нему за советом и они предложили помочь. И благодаря этому до сих пор я жив-здоров, не в тюрьме и сижу разговариваю с вами», — сказал он в том интервью.

Бакальчук говорил о рейдерском захвате «известными кавказцами», на который он пожаловался Кадырову еще в начале июля. По словам Бакальчука, его жена Татьяна, которая владеет 99% Wildberries, «ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы».

Глава Чечни тогда ответил, что не может оставаться в стороне «от крупной по масштабам страны махинации» и сделает «все возможное, чтобы помочь вернуть в семью» Татьяну Бакальчук и защитить законный бизнес. По его словам, «все рычаги этого рейдерского процесса» находятся в «руках братьев Левана и Роберта Мирзоян».

В интервью от 16 сентября Бакальчук сказал, что все еще опасается за свою жизнь. «Есть немного, потому что то, как развиваются события, и то что поставлено на кон… фактически это рейдерский захват, а в случае с рейдерскими захватами с теми людьми, кто стоит на пути, происходят всякие вещи. Их либо могут посадить в тюрьму, либо отравить чем-то. Такая вероятность тоже не исключительна. Причем Леван Мирзоян мне очень советовал, чтобы я перестал быть учредителем одной из компаний, потому что это уголовно опасно», — сказал он.

Бакальчук дал это интервью еще до перестрелки у офиса маркетплейса в Романовом переулке 18 сентября. В результате того инцидента погибли два человека, семеро пострадали. РБК со ссылкой на неназванные источники, близкие к Следственному комитету и правоохранительным органам, сообщал, что Бакальчука в тот день задержали на двое суток, предъявив обвинения в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника полиции и самоуправстве.

Адвокаты предпринимателя заявили «Коммерсанту», что Бакальчука отпустили, не найдя в его действиях состава преступления. Источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах в свою очередь добавили, что «вопрос по Бакальчуку до конца не закрыт» и «оперативно-следственные мероприятия в его отношении» продолжаются.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.