Молочные смеси предложили раздавать бесплатно

Наделить молочные смеси для новорожденных статусом лекарственного препарата и раздавать бесплатно предложили в комитете Госдумы по защите семьи. Желающим получить банку смеси надо будет предъявить рецепт от врача, сказала заместитель председателя комитета Татьяна Буцкая, сообщило РБК.

Высокопоставленный парламентарий озвучила предложение на депутатских слушаниях, посвященных лекарственной безопасности, передает корреспондент издания.

Зампред думского комитета сказала, что цена одной банки детской гидролизированной смеси в России сейчас достигла двух тысяч рублей. Для младенца в месяц надо несколько банок, «на что зарплаты родителей, к сожалению, недостаточно», — заявила депутат. По ее словам, когда родителям не хватает денег на предписанный врачом гидролизат, они кормят ребенка разведенным коровьим молоко, из-за чего дети погибают. Молочные смеси — это не питание, а лекарство, сделала вывод представитель комитета.

По данным думского комитета, только 5% женщин с новорожденными детьми не способны кормить грудью. РБК пишет, что комитет обратился к Минздраву с просьбой сообщить: какие препараты и в каких регионах сейчас выдаются многодетным семьям бесплатно. Минздрав пока не ответил на законодательную инициативу, сообщило издание.

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В мае Владимир Путин заявил, что семьи с тремя и больше детьми должны стать для россиян нормой, «естественным образом жизни». По его данным, число многодетных семей в стране выросло за несколько лет на 26% и превысило два миллиона.

В конце мая проект «Если быть точным» представил «рейтинг скрепности» российских регионов на основе информации Росстата и Минздрава о рождаемости, распространенности современных средств контрацепции и среднем возрасте вступления в брак. Первые пять строчек заняли Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тува.

Согласно российскому законодательству, родители многодетных семей имеют право получать лекарства для детей до шести лет по рецепту бесплатно. В Москве многодетные семьи могут претендовать на бесплатные препараты до достижения ребенком совершеннолетия.

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