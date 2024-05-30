Путин призвал сделать многодетные семьи в России нормой

Владимир Путин считает, что многодетные семьи должны стать нормой для России. Об этом он заявил во время награждения семей орденами «Родительская слава».

«Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении», — сказал он, подключившись по видеосвязи.

По информации Путина, количество многодетных семей в России выросло на 26% за последние несколько лет и превысило два миллиона. Он утверждает, что власти продолжат создавать условия для увеличения рождаемости.

Один из участников этой встречи из Ленинградской области пожаловался Путину, что после его выхода на пенсию власти уменьшили господдержку, так как «формально доход семьи вырос», а в реальности он увеличился несущественно. Путин обещал «дорегулировать» этот вопрос.

Кроме того, он рассчитывает, что региональные власти будут вводить свои меры поддержки многодетных семей, дополняя таким образом федеральные программы. Путин также напомнил, что в этом году был установлен единый статус многодетных семей.

«Это сделано как раз по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий», — подчеркнул он.

В начале этого года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число третьих рожденных детей в России увеличилось за последние пять лет на 11,5%. Количество многодетных семей с тремя и более детьми, по ее словам, составило 2,3 миллиона.

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