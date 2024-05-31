Опубликован рейтинг «скрепности» российских регионов

Аналитики проекта «Если быть точным» составили рейтинг «скрепности» российских регионов на основе данных Росстата и Минздрава о рождаемости, распространенности современных средств контрацепции и среднем возрасте вступления в брак. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Под рейтингом скрепности мы прежде всего понимаем критерии и модель трансформации семьи, которая вписана в логику теории второго демографического перехода», — сказал аналитик «Если быть точным» Абы Шукюров.

Как поясняет газета, согласно этой теории, с течением времени количество бездетных семей или супружеских пар с одним ребенком растет, а многодетных, наоборот, снижается. В свою очередь, секс и рождение детей перестают быть неразрывно связаны с браком.

По словам Шукюрова, главными индикаторами «нетрадиционных» или западных ценностей, являются высокий возраст заключения первого брака и рождения первого ребенка, низкая рождаемость в целом и малая доля семей с тремя и более детьми, а также активное использование средств современной контрацепции.

Регионы-участники рейтинга ранжированы от традиционных до ориентированных на западные ценности. Так первые пять строчек занимают Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тува. На последних местах, то есть наименее «скрепными», оказались Санкт-Петербург, Смоленская область и Алтайский край.

Накануне Владимир Путин заявил, что многодетные семьи в России должны стать нормой. Об этом он сказал во время награждения семей орденами «Родительская слава». По его словам, за последние несколько лет количество многодетных семей в России выросло на 26% и превысило два миллиона.

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