Путин решил продвигать российские «традиционные ценности» во всем мире

Владимир Путин поручил правительству разработать федеральный проект «Россия в мире», цель которого — продвижение традиционных российских ценностей за пределами страны и развитие международного молодежного сотрудничества.

Как обратило внимание РИА «Новости», соответствующее поручение содержится в перечне указаний Путина, данных им по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, который опубликован на сайте Кремля.

«Проработать вопросы, касающиеся формирования федерального проекта "Россия в мире”, направленного на развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение традиционных российских духовно­нравственных ценностей за рубежом, на сохранение наследия Всемирного фестиваля молодежи, а также выделения на эти цели в 2025 – 2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета», — говорится в нем.

Как сообщается, в рамках проекта «Россия в мире» предполагается проведение олимпиад и конкурсов, которые должны привлечь иностранных граждан, а также запуск программы стажировок «Летний/зимний университет». Кроме того, планируется выделять гранты для обучения и трудоустройства иностранцев, а также расширить программы краткосрочных ознакомительных поездок в Россию, увеличить объем совместных научных исследований и расширить программы научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов.

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Также проект предполагает проведение международных фестивалей, включая Всемирный фестиваль молодежи. Среди прочего Путин также поручил правительству рассмотреть вопрос о формировании и реализации федерального проекта «Университеты для поколения лидеров». Он включает в себя мероприятия, «обеспечивающие создание молодежных лабораторий, ежегодное проведение Конгресса молодых ученых, привлечение ведущих ученых, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом».

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