Путин упростил приверженцам традиционных ценностей переезд в Россию

Люди, разделяющие «традиционные духовно-нравственные ценности», смогут получать разрешение жить в России в обход обязательных процедур, например, без сдачи теста на знание языка. Указ об этом подписал Владимир Путин.

Льготы при получении разрешения на временное проживание, согласно тексту документа, станут «гуманитарной поддержкой» людям, которые не приемлют политику родных государств. Речь о государствах, «навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки», противоречащие «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Иностранцы и лица без гражданства, которые считают себя соответствующими критерию, смогут обращаться с заявлением на получение разрешения по упрощенной схеме, говорится в тексте указа. Согласно документу, на этих людей не будут распространятся правительственные квоты для трудовых мигрантов, с них не потребуют обязательного знания русского языка, законодательства и истории России.

Правительство, согласно указу, должно до сентября составить список стран, чья политика будет считаться «навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки». МИД с 1 сентября будет обязан выдавать обратившимся по упрощенной схеме людям однократные трехмесячные визы, говорится в документе.

В начале августа Путин поручил правительству разработать проект продвижения «традиционных российских ценностей» за пределами страны. Проект называется «Россия в мире» и, в соответствии с поручением, будет получать госфинансирование в 2025-2030 годах. На деньги проекта планируется, например, провести Всемирный фестиваль молодежи.

В Госдуме летом появилось предложение наказывать за «дискредитацию традиционных семейных ценностей» — как минимум административным штрафом. Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что понятие «традиционные ценности» будет закреплено в толковом словаре русского языка.

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