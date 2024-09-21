Нет оленя — нет эвена

Юноши состязаются в традиционной для Якутии борьбе «хомур хапсагай». В одном поединке могут принимать участие сразу несколько борцов.

Эвены — коренной малочисленный народ севера России, в большинстве своем проживающий в Якутии и насчитывающий всего около 20 тысяч представителей. В 2020 году по приглашению главы села якутский фотограф Алексей Васильев отправился в Тополиное, чтобы запечатлеть повседневную жизнь эвенов для юбилейного альбома села. Васильев приезжал в Тополиное три раза в разные времена года. В фотоистории для «Холода» он показывает и рассказывает, как сегодня живет этот небольшой народ на востоке Якутии.

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Я принял приглашение из Тополиного и решил снимать эвенов, потому что это близкий нам народ, с которыми мы, якуты, живем бок о бок на протяжении нескольких веков, но о жизни которого в принципе мало что знаем. Сам я знал только, что они оленеводы и у них есть «какая-то своя культура», традиции и язык.

Село Тополиное находится в восточной части Якутии, на левом берегу реки Томпо, что на эвенском означает «нить». Здесь проживают меньше 1000 человек, среди которых около 700 — эвены. Хотя официальным годом основания считается 1967, первое поселение появилось здесь еще в 1930-х, когда сюда в процессе коллективизации оленеводческих и рыболовецких хозяйств стали переселять эвенов. До этого они жили в селе Томпо в 20 километрах от нынешнего Тополиного.

Когда-то эвены вели кочевой образ жизни, занимаясь разведением оленей. Их называли оленными людьми, они были хозяевами гор и тайги. Но с приходом советской власти эвены были приведены к оседлости, из-за чего сократились география их расселения, а семейная преемственность, охранявшая язык и культуру, была нарушена. Традиционное хозяйство, сложившееся веками, было целиком подчинено советской системе.

Сосуществование людей и оленей всегда было частью повседневной жизни эвенов. Олень был основным дарителем для эвена: он дает жилище, транспорт, пищу, теплую одежду, обувь, постель. Эвенская народная пословица гласит: «Нет оленя — нет эвена». Не будет эвен пасти оленей — уедет в город, утратит язык, забудет традиции.

Сегодня в сельском укладе их жизни все вроде как обычно во многих других селах Якутии: люди живут своими заботами, работают, ходят в магазин, разговаривают, сплетничают. Любят ездить на рыбалку, ходят по ягоды, грибы. В общем-то, ничего такого, что могло бы вызвать какой-то особый душевный трепет. В принципе это и радует: жизнь как жизнь.

Конечно, существует конфликт между эвенским образом жизни, культурой в тесном контакте с природой и путями остального общества. Современный мир не всегда оставляет достаточно возможностей для альтернативного образа жизни. Но, несмотря ни на что, «оленные люди», живущие у реки в гармонии с природой, сохраняют национальное самосознание и достоинство и с надеждой смотрят на будущее.

Огорчило меня в Тополином только, что мужчины в селе сильно пьют. Не все, конечно, — есть и те, кто умерен в этом вопросе или вовсе воздерживается от спиртного. При этом горьких пропойц я в Тополином тоже не встретил. Да, пьют и даже в запой уходят, но стараются при этом сохранять человеческий облик.

Вообще мужчины в Тополином очень сильные и ловкие. Конечно, их учит сама природа: вокруг них сплошные сопки, горы, хребты, они с рождения охотятся, умелые стрелки и наездники. Но все же. С виду кажется вроде обычный мужик, с пузом. Но во время охоты, например на косулю, он превращается в настоящего Рэмбо, который ловко бегает по этим горам: ему ничего не стоит буквально за несколько минут влезть по снежным сугробам на сопку. Причем сделать это максимально бесшумно.

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То же самое с рыбалкой — как оленеводство и охота, это тоже традиционный промысел эвенов. Ей многие в селе отдаются полностью. В Тополином я познакомился с пенсионером Константином Андросовым. Он 50 лет проработал оленеводом, а сейчас он каждое утро выходит на речку Томпо, чтобы поудить рыбку, независимо от того, какая погода стоит. Круглый год. Каждый день. Он даже понимает, что, скорее всего, ничего не поймает, но наслаждается самим процессом. Может простоять над лункой во льду часов шесть-семь хоть в –50.

История про эвенов должна была стать частью цикла о коренных малочисленных народах, проживающих на территории Якутии. После них я планировал продолжить снимать про современный уклад жизни юкагиров, эвенков, долганов и чукчей. Но «что-то» пошло не так, и я вынужден был приостановить работу до лучших времен.

Вид с горы на село Тополиное. Строительство села было начато в 1970 годы вдоль региональной трассы «Яна», которую прокладывали в сталинские времена заключенные ГУЛАГа. До 1970-х годов эвены жили в селе Томпо, которое находилось в 20 километрах от села Тополиное в труднодоступном месте.

Девушки готовятся к проведению свадьбы в селе.

Девочки гуляют по поселку, играя с шариками.

Оленевод ведет оленей по селу. Чтобы пригнать оленей в Тополиное, оленеводам зачастую приходится преодолевать путь в сотни километров через горы и тайгу.

Школьник Руслан Неустроев на кухне в квартире, где живет вместе с мамой. После окончания школы мальчик мечтает жить в Санкт-Петербурге и заниматься музыкой.

Свадебная прогулка на берегу реки Томпо.

Оленевод Григорий Баишев арканом ловит оленя для срезки пантов. Оленьи панты считаются деликатесом. Также их широко применяют в традиционной медицине.

Рабочий школы Иван Семенов держит в руках замороженную тушу оленя. Оленина — основа рациона северных народов, в том числе и эвенов.

Глава села Тополиное Надежда Кладкина красит губы перед фотосессией. Она дочь Василия Кладкина, основателя поселка, директора совхоза «Томпонский».

Гонки на оленьих упряжках — самое главное и зрелищное соревнование во время Дня оленевода, праздника, который отмечается в России среди коренных малочисленных народов.

Оленевод Григорий Баишев отдыхает после обеда в палатке. Практически весь год оленевод работает в стаде в сотнях километрах от родного села. Дома удается побывать два-три раза в год во время отпуска и празднования Дня оленевода.

Местные юноши исполняют эвенский танец во время концерта в сельском клубе.

Охотник Григорий Замятин смотрит в бинокль, пытаясь найти след оленей.

Жительница села Тополиное Галина Абрамова позирует в сельском музее, держа в руке бубен с изображением сойки, являющейся символом ее рода.

Молодая пара Данил Кириллин и Айна Семенова отдыхают на берегу реки Томпо.

Туша оленя после забоя.

Оленевод на пенсии Константин Андросов поймал во время подледной рыбалки хариуса. Андросов проработал в оленеводстве более 50 лет. Уйдя на пенсию, мужчина регулярно в любое время года отправляется на берег, чтобы порыбачить.

Восьмилетний Ваня Андросов спит в комнате бабушки и дедушки, Маргариты и Константина Андросовых, проработавших вместе в оленеводстве более 50 лет. В большинстве эвенских семей члены семьи разных поколений живут в одном доме.

Дискотека в сельском клубе.

Скульптура оленей на горном перевале Большой Ольчан автодороги «Яна». Отсюда до села Тополиное еще около 40 километров.

Школьник Руслан Неустроев держит в руках чучело головы оленя.

Учительница Раиса Погодаева репетирует танец перед конкурсом.

Чучело головы оленя на моторной лодке.

Ученик 11 класса Данил Кириллин на уроке. Многие старшеклассники, закончив девять классов, поступают в средне-специальные учебные заведения. Доучиваться остаются единицы.

Местные юноши соревнуются в борьбе во время празднования Дня оленевода в марте.

Школьница Полина Баланова во дворе дома вытряхивает постельное белье.

Метеоролог Кирилл Шелыгин играет с собакой на территории метеостанции «Томпо» в 30 километрах от села Тополиное.

В палатке Григория Замятина — охотника и оленевода. Замятин просыпается каждый день рано утром с первыми лучами солнца и отправляется пасти оленей до захода солнца.