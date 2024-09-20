Мужчина сломал челюсть девушке после отказа с ним познакомиться

В Москве задержали мужчину, который сломал девушке челюсть за отказ познакомиться. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на Следственный комитет.

Сообщается, что инцидент произошел на Новоясеневском проспекте возле торгового центра «Твин Плаза». По данным Следственного комитета, мужчина предложил девушке познакомиться, но, получив отказ, напал на нее и избил.

По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хулиганство». Мужчину задержали, а девушку госпитализировали.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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Похожие случаи нападения мужчины за отказ познакомиться случились в марте. Журналистам стало известно о как минимум пяти случаях нападения на девушек со стороны 22-летнего жителя Екатеринбурга Дмитрия Гребенкина. Пострадавшие сообщали, что Гребенкин хватал их за руки или одежду и не отпускал, требуя назвать имена и номер мобильного телефона. Одну девушку Гребенкин бросил в сугроб и плюнул в нее, другую — толкнул на асфальт, в результате чего она получила ушибы.

В сентябре ГТРК «Дагестан» сообщил, что двое жителей Махачкалы убили женщину за отказ познакомиться. По данным Следственного комитета, тело местной жительницы нашли 4 сентября «в вечернее время на пересечении улиц Энергетиков и Медовая в Махачкале».

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