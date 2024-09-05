В Дагестане двое мужчин убили женщину за отказ познакомиться 

В Махачкале двое мужчин убили женщину, которая, по предварительным данным, отказалась с ними знакомиться. Об этом сообщил ГТРК «Дагестан».

По данным канала, вечером 4 сентября сотрудники ГИБДД обнаружили на дороге умирающую женщину. Перед смертью она сообщила силовикам, что на нее напали двое мужчин на черной «Приоре». ГТРК «Дагестан» сообщает, что нападение произошло, когда 31-летняя женщина поздно ночью возвращалась с работы.

Об этом же пишет близкий к силовикам телеграм-канал Mash Gor и добавляет, что в городе объявлен план «Перехват».

В Следственном комитете заявили, что тело местной жительницы нашли 4 сентября «в вечернее время на пересечении улиц Энергетиков и Медовая в Махачкале».

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении СК.

Нападавших ищут. Другие обстоятельства случившегося неизвестны.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.