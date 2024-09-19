Израиль годами изготавливал взорвавшиеся пейджеры для Ливана

Израиль создавал подставные компании, которые производили взрывоопасные пейджеры специально для ливанской группировки «Хезболла». Об этом пишет The New York times (NYT) со ссылкой на 12 бывших и действующих сотрудников израильского Минобороны и разведки, которые были в курсе готовящейся атаки.

Спецслужбы Израиля контролировали подставную компанию, которая выдавала себя за международного производителя пейджеров. Она была зарегистрирована в Венгрии под названием BAC Consulting. Компания делала устройства по лицензии тайваньского производителя пейджеров Gold Apollo. Это подтвердили и сами представители Gold Apollo. Израиль создал еще две компании по похожей схеме, рассказали три офицера израильской разведки.

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BAC Consulting работала с клиентами по всему миру и производила совершенно обычные пейджеры. Компания также поставляла устройства членам «Хезболлы», но пейджеры для ливанской группировки были похожи на обычные только внешне. Внутрь этих пейджеров зашивались батареи, начиненные пентаэритриттетранитратом — особым взрывчатым веществом.

Пейджеры с взрывоопасным веществом начали поставлять в Ливан летом 2022 года. Сначала поставки были небольшими, но позже они увеличились из-за страха главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. Он боялся, что Израиль может отслеживать членов группировки по мобильным телефонам. Союзники предупредили Ливан о новой технологии, в которую Израиль вложил миллионы долларов: теперь израильские спецслужбы научились взламывать телефоны и дистанционно активировать микрофон и камеру устройства. С этого момента на заседаниях «Хезболлы» были запрещены любые мобильные устройства.

Насралла отдал приказ членам «Хезболлы» носить с собой пейджеры. Ливанская группировка надеялась, что пейджеры обеспечат ее сторонникам защиту и конфиденциальность. Это распространялось и на военные силы группировки, которые координировали свои действия с помощью сообщений на пейджерах. Два источника NYT в американской разведке подтвердили, что летом в Ливан привезли тысячу пейджеров, которые раздали членам «Хезболлы».

Первая серия взрывов прогремела в Ливане 17 сентября. По официальным данным, в тот день погибло 12 человек, среди которых двое детей. Еще более 2300 ливанцев пострадали. На следующий день начали взрываться другие беспроводные устройства, в том числе рации. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 25 погибших и 608 раненых. 19 сентября Израиль начал бомбить юг Ливана, сообщает Reuters.

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