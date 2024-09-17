В Ливане больше тысячи человек пострадали от взрывов пейджеров «Хезболлы»

Больше тысячи членов вооруженной группировки «Хезболла» и других людей были ранены после взрывов пейджеров, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в органах безопасности Ливана. Телеканал Sky News Arabia объявил, что за взрывами стоят израильские спецслужбы.

Журналист Reuters видел, как южные пригороды столицы страны Бейрута днем охватила всеобщая паника, а по улицам «пронеслись машины скорой помощи». По словам очевидцев, серия взрывов продолжалась около получаса. Источник агентства в силовых ведомствах Ливана добавил, что беспроводные устройства взрывались не только в столице, но и на юге страны.

Региональные телекомпании передали записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как самопроизвольно подрывается небольшое портативное устройство на кассе продуктового магазина в момент, когда рядом расплачивался покупатель. На других кадрах видно, как взрыв ранит человека, стоявшего у прилавка с фруктами на рынке, передает Reuters.

Жители южных пригородов Бейрута рассказали The New York Times, что видели дым, выходящий прямо из карманов людей, после чего следовал взрыв, похожий на фейерверк. 52-летний Мохаммед Авада рассказал NYT, как шел рядом с одной из жертв, когда случился взрыв. «Мой сын начал сумасшедше кричать, когда увидел, как рука мужчины отлетает в сторону», — рассказал Авада журналистам.

Центр кризисных операций Министерства здравоохранения Ливана попросил всех медицинских работников срочно прибыть в больницы, чтобы помочь справиться с огромным количеством раненых. Центр предупредил, что медработники не должны пользоваться пейджерами, сообщил журналист Reuters.

Минздрав Ливана рекомендовал «всех граждан, владеющим устройствами беспроводной связи, держаться от них подальше» — до тех пор, пока не станет понятна причина взрывов, сообщил корреспондент Sky News Ara.

Reuters сообщило, что от взрыва пейджера пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Хаменеи.

Официальный представитель «Хезболлы» заявил Reuters на условиях анонимности, что детонация пейджеров стала «крупнейшим нарушением систем безопасности», которому подверглась группировка за почти год войны с Израилем.

Военный эксперт Джозеф Нассар заявил телеканалу Sky News Arabia, что Израиль «уже давно собрал необходимую информацию о пейджерах и подготовился к операции». По словам эксперта телеканала, в программное обеспечение пейджеров внедрили вирус, который заставил это ПО «работать на очень высокой скорости», что привело к взрыву аккумулятора. Устройства связи были закуплены «Хезболлой» специально для ухода от слежки за телефонами в «последние месяцы», сообщил собеседник Sky News Arabia.

Беспроводные устройства начали взрываться по всему Ливану на следующий день после того, как Израиль предупредил, что усилит давление на группировку «Хезболла», уточнила NYT.

Израильские военные пока не дали официального комментария о взрывах на запрос журналистов, сообщило Reuters.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.