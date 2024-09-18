В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться другие гаджеты

В Ливане прозвучала новая серия взрывов беспроводных устройств связи. Официальная радиостанция группировки «Хезболла» передала, что взрывы были слышны сразу в нескольких регионах страны, сообщила газета The New York Times.

Очевидец, 30-летний Мортада Смауи из южного пригорода Бейрута рассказал изданию, что в его районе серия взрывов прогремела одновременно. «Прямо передо мной горят здания», — заявил собеседник американской газеты.

Главный врач медицинского центра Американского университета Бейрута Салах Зейнеддин сообщил NYT, что ливанские власти после сообщений о серии взрывов привели персонал больницы в состояние боевой готовности.

Взрыв можно было услышать на похоронах погибших бойцов «Хезболлы» на юге Бейрута, сообщили очевидцы. По их словам, после взрыва люди начали громко советовать друг другу выключить телефоны и вынуть из них аккумуляторы. «Громкоговорители ревели над толпой, приказывая сделать то же самое», — рассказали свидетели происшествия.

Государственные медиа Ливана после этой новой серии взрывов объявили о трех погибших, сообщил телеканал Al Jazeera. В ливанских пабликах распространяются фото и видео с взорвавшимися портативными рациями, а также горящими домами и автомобилями.

Израильское издание Yeni Şafak написало, что помимо раций взрывались автомагнитолы, скутеры и «автомобили с новейшей электроникой».

Сутки назад в Ливане прогремела первая серия взрывов. Почти одновременно сдетонировали пейджеры, которые группировка «Хезболла» закупила для своих членов. Пострадали несколько тысяч человек, 12 погибли, утверждают местные власти.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что пять тысяч пейджеров заминировала служба внешней разведки Израиля «Моссад». Израиль отказался публично комментировать эти сообщения.

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