Российским призывникам могут запретить выдачу загранпаспортов за рубежом

Российский МИД опубликовал проект закона, который запрещает консульским учреждениям выдавать загранпаспорта призывникам, которым пришла повестка в военкомат, в том числе электронная. На документ обратили внимание «Важные истории» и «Военные адвокаты».

В законопроекте, опубликованном еще 20 мая, сказано, что основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может стать размещение в реестре повестки от военкомата и установление запрета на выезд из России «до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат».

Другим основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может стать призыв на срочную военную службу или направление на альтернативную гражданскую. Ограничение будет действовать до окончания срока службы.

«Военные адвокаты» отмечают, что сейчас уведомлять военкомат о выезде из России призывники должны только в случае поездки длительностью более трех месяцев, и если во время их отсутствия в стране там пройдет весенний или осенний призыв. Кроме того, все военнообязанные должны сообщать в военкомат о поездках за рубеж длительностью больше шести месяцев.

«Предполагается, что при наличии уведомления о длительном отъезде повестки присылаться не должны. Также повестки военкомата по закону не должны ожидать граждан, снятых с воинского учета в связи с проживанием за границей», – объяснили «Военные адвокаты».

При этом специалисты пока затрудняются сказать, распространится ли ограничение на мобилизационные повестки, потому что соответствующей юридической практики пока нет. В то же время закон о мобилизации предусматривает запрет на выезд гражданина из страны с момента направления ему повестки.

Минобороны начнет полноценно использовать реестр воинского учета с 1 ноября этого года. Там будут собраны данные о всех военнообязанных. Подобное нововведение, в частности, усложнит выезд призывников из России в случае направления повестки. «До настоящего момента призывники могли спокойно выезжать из страны, несмотря на законодательный запрет. Это было возможно, так как между военкоматом и пограничной службой отсутствовал канал обмена информацией. С запуском реестра призывники, в отношении которых была направлена повестка, будут автоматически лишены возможности покидать страну до явки в военкомат», — отмечали «Военные адвокаты».

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