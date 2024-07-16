Запуск реестра электронных повесток грозит оставить без кредитов всех россиян призывного возраста

Российские банки не понимают, как будут отказывать в кредитах уклонистам от призыва и воинской службы с момента запуска реестра электронных повесток будущей осенью. Это может привести к тому, что кредитные организации будут вынуждены перестать одобрять кредиты всем мужчинам призывного возраста. Об этом, как передает РБК, Национальный совет финансового рынка (НСФР), объединяющий крупные банки, написал председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

В обращении отмечается, что запуск электронного реестра призывников и военнообязанных запланирован на 1 ноября и с этой даты российские банки будут обязаны отказывать в кредитах россиянам, уклоняющимся от призыва и воинской службы. Однако порядок взаимодействия кредитных организаций с Минобороны и правила работы банков с уклонистами до сих пор не определены.

«Вопрос с присоединением банков и предоставления им доступа к реестру возник давно, но так и не решен, оставаясь в подвешенном состоянии. <...> Мы до сих пор не понимаем, как это будет работать: ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия [с Минобороны] (пакетный, реестровый или индивидуальный) нам пока неизвестны», — заявил председатель НСФР Андрей Емелин. Он предупредил, что банки могут не успеть доработать свои системы перед запуском реестра.

В письме также говорится, что до сих пор не разработаны правила, определяющие как и когда банки должны отказывать клиенту в кредите, если тот окажется призывником-уклонистом.

«Крайне важно учесть длящийся характер процедур кредитования и разнесение по времени отдельных событий указанных процедур, например одобрение кредитной заявки, заключение кредитного договора, перечисление денежных средств заемщику после заключения кредитного договора, регистрация права собственности на предмет залога», — отмечается в письме.

По словам Емелина, участники банковского рынка опасаются ситуаций, когда на момент выдачи кредита клиент еще не будет считаться уклонистом, а на момент регистрации договора, например, в Росреестре — уже будет иметь этот статус.

«Клиент попадает в список уклонистов, и Росреестр на абсолютно законных основаниях отказывает этому человеку в регистрации ипотеки. И получится, что банк правомерно выдал кредит, а он из обеспеченного превращается в необеспеченный. Это другие резервы для банка, другая ставка, другие сроки», — пояснил Емелин.

Он предупредил, что в такой ситуации единственным выходом для банков будет пересмотреть риск-политику в отношении целого класса клиентов.

«Если к моменту запуска реестра не будет выработано четких правил, как действовать банкам, наиболее консервативные участники рынка просто вынуждены будут по умолчанию относить заемщиков-мужчин призывного возраста в высокорисковую группу — отказывать им в кредитах в принципе или понизить для них уровень одобрения», — заключает Емелин.

Закон о создании в России единого реестра воинского учета был принят в России в апреле 2023 года. Он вводит понятие электронных повесток, а также серьезно ограничивает в правах тех, кто уклоняется от призыва и службы в армии. Так, в частности, с момента отправки повестки гражданину запрещается выезд из России, а тем, кто не явится по повестке в военкомат в течение 20 дней, запрещается в том числе выдавать кредиты.

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