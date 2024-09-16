Пропаганда использовала расследование ФБК о Невзлине для критики оппозиции 

15 сентября пропагандисты Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев в своих передачах на телеканале «Россия 1» обсудили расследование ФБК об организации Леонидом Невзлиным нападений на соратников Алексея Навального. На воскресные эфиры обратило внимание «Агентство», назвав обсуждение этой новости в разных передачах «однотипным».

По данным «Агентства», в «Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым» пропагандист назвал расследование и реакцию на него «войной между группировками» Невзлина и ФБК, а Дмитрий Киселев в «Вестях недели» сказал, что это «грызня с членовредительством».

В своем расследовании «„Похитить. Избить. Поджечь“. Кто пытается уничтожить команду Навального?» представители ФБК заявили, что бывший совладелец компании «ЮКОС» и экс-партнер Михаила Ходорковского Леонид Невзлин организовал нападение на Леонида Волкова, Ивана Жданова, а также жену Максима Миронова Александру Петрачкову. В ФБК уточнили, что смогли подтвердить это благодаря перепискам Невзлина о деталях нападения, которые им предоставил «решала» по имени Андрей Матус.

Сам Невзлин ранее заявил, что не имеет отношения к организации нападения, а обвинение в его сторону назвал «состряпанным в Москве сливом».

«Сейчас, когда они вдруг выяснили, что все, что говорила кремлевская пропаганда, оказалась правдой по поводу Невзлина и Ходорковского, и Невзлин заказал избиение Волкова, теперь они выясняют, кто из них кремлевская подстилка. Поэтому теперь группировка Невзлина воюет с группировкой ФБК. Это очень смешно. При этом, ненавидя друг друга, кричат: "Что вы делаете? Это работает на кремлевскую пропаганду". А кремлевская пропаганда просто закупила попкорн и смотрит, как эти идиоты друг друга мочат. Поймите, вы все ничтожества», — сказал Соловьев в своем воскресном эфире.

Киселев, в свою очередь, посвятил расследованию ФБК 10-минутный сюжет, в котором в подробностях было рассказано о деталях нападения на соратников Навального, отмечает «Агентство». По данным издания, свой эфир пропагандист начал со слов: «В стане нашей политизированной эмиграции вновь грызня, но уже с членовредительством».

В сюжете отметили, что Волков и Жданов после нападений на них обвинили во всем Кремль, а в качестве эксперта по теме пригласили экс-сотрудника ФБК Виталия Серуканова, а ныне сотрудника RT.

«Вся эта грязная история, я бы сказал, кровавая, абсолютно разрушает вот этот миф, создаваемый Западом, о том, что это люди со светлыми лицами, борцы за свободу, люди с кристальной совестью. Мы прекрасно видим даже на одном этом примере, что это абсолютные кровопийцы, люди из так называемых 90-х», — заявил Серуканов в эфире «Вести недели».

Как сообщает «Агентство», в воскресном сюжете также упомянули уголовное дело, по которому Невзлин был заочно приговорён к пожизненному заключению в 2008 году. Однако, как отмечает издание, пропагандисты умолчали о том, что израильская прокуратура и Высший суд справедливости сочли доказательства, представленные российской стороной, недостаточными для передачи дела в суд.

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