Команда Навального: нападение на Волкова заказал соратник Ходорковского

Нападение на соратника политика Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе, а также на Ивана Жданова, Максима Миронова и его жену организовал Леонид Невзлин — сторонник Михаила Ходорковского и бывший топ-менеджер «ЮКОСА». Об этом в новом расследовании заявила команда Навального.

«Агентство» опубликовало детали организации нападений. Оно изучало переписки, касающееся ее. Детали переговоров предоставил команде Навального Андрей Матус, которого журналисты описывают как «решалу» – человека, помогающего в том числе урегулировать проблемы с правоохранительными органами. Матус утверждал, что последние три года работает на Ходорковского.

Согласно переговорам Невзлина о подготовке нападения на Волкова, первоначально планировалось похитить оппозиционера в Литве и отправить его в Россию. Это должно было произойти по согласованию с ФСБ. Переписку с Невзлиным вел человек, чьи данные совпадают с данными юриста Анатолия Блинова, отмечает «Агентство». В настоящее время он проживает в Польше.

К 6 ноября 2023 года план стал конкретным – Блинов попросил у Невзлина 12 тысяч евро на «аренду двух корабликов из области и из Риги плюс топливо», а также гонорар. Волкова хотели вывезти морем из Риги в Петербург. Неясно, почему этот план не реализовали, объясняет «Агентство». Из слов Матуса следует, что ​​сначала исполнители нападения долго не могли найти Волкова. Они отправляли Блинову фотографии случайных домов, утверждая, что это жилье Волкова и главы ФБК Марии Певчих.

В материалах также утверждается, что на Волкова хотели напасть в Нью-Йорке, куда он ездил на встречу со сторонниками в середине ноября 2023 года. Впоследствии исполнители не нашли подходящего момента для нападения и продолжили следить за Волковым в Вильнюсе.

В конце концов нападение произошло в марте. Нападавший разбил боковое стекло в машине оппозиционера, распылил ему в глаза перцовый баллончик, а затем избил молотком. В результате Волкова госпитализировали с переломом руки и многочисленными ушибами. Нападавших впоследствии задержали в Польше.

Как пишет «Агентство», по словам Матуса, Невзлин остался недоволен осуществлением нападения. Матус пересказал слова Невзлина так: «Мне надо было, чтобы он воробьям до конца жизни дули крутил, а вы там ему два синяка поставили…».

Нападение на Жданова произошло в Женеве в июне 2023 года. «Агентство» пишет, что швейцарская полиция пыталась расследовать его, но нападавших не нашли. По данным журналистов, это тоже были поляки.

Нападение на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову произошло в Аргентине 1 сентября 2023 года. В апреле этого года полиция задержала в Польше подозреваемого – им оказался гражданин страны Гжегож Дашковский. В качестве повода для нападения «Агентство» приводит твиты экономиста с критикой Невзлина и Ходорковского. Его исполнитель вылетел в Аргентину за две недели для нападения.

По данным расследователей, через три дня после него Невзлин и Блинов обсудили способы привлечения внимания к нападению. Однако впоследствии запись произошедшего так и осталась только в телеграм-канале с несколькими подписчиками.

Кроме того, в ФБК утверждают, что Невзлин с Блиновым за взятку поспособствовали открытию уголовного дела в Риге против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. Он говорил Певчих, что его вызывали на допрос в Лондоне в качестве свидетеля. По его словам, там присутствовали, помимо британских правоохранителей, два следователя полиции Латвии и прокурор районного суда Риги.

Сам Невзлин отрицает причастность к нападениям. «Я не заказывал Волкова, не заказывал Миронова, не заказывал никаких коридоров», – сказал он.

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