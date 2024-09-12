Невзлин отрицает обвинения в организации нападения на сотрудников ФБК

Бывший совладелец компании «ЮКОС», экс-партнер Михаила Ходорковского Леонид Невзлин заявил, что не имеет отношения к организации нападения на сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Обвинение, прозвучавшее в фильме-расследовании ФБК, Невзлин в своем телеграм-канале назвал «состряпанным в Москве сливом».

По мнению предпринимателя, информация о его «причастности к чему-то» могла быть получена расследователями «непосредственно из Москвы». Публикацией «материалов “решалы” от ФСБ» ФБК сознательно «тиражирует сливы», которые «полностью отвечают ключевым нарративам путинской пропаганды», написал Невзлин. «С нетерпением ждем очередной порции сенсаций непосредственно из офиса какой-нибудь Симоньян», — добавил предприниматель.

Он заявил, что не имеет отношения к российской оппозиции, занимаясь общественной и издательской деятельностью в Израиле, а также помощью Украине.

Оценку фильму ФБК «даст независимое следствие» и «суд в демократической стране», добавил Невзлин.

В фильме «„Похитить. Избить. Поджечь“. Кто пытается уничтожить команду Навального?» представители ФБК заявили, что Невзлин организовал нападение на Леонида Волкова, Ивана Жданова, Максима Миронова и его жену. Информацию команде Навального и журналистам издания «Агентство» предоставил Андрей Матус, которого авторы расследования назвали «решалой», помогающим улаживать вопросы с правоохранительными органами.

Матус утверждал, что последние три года работал на Ходорковского. Из предоставленной «решалой» переписки следовало, что Невзлин имеет отношение к организации попытки похищения Волкова, которая должна была, по согласованию с ФСБ, закончится доставкой соратника Навального из Вильнюса в Россию.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.