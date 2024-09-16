Маск пошутил о покушении на Байдена и Харрис

Американский миллиардер Илон Маск написал на своей странице в соцсети Х твит, где упомянул возможность убийства президента Джо Байдена и кандидата в президенты Камалы Харрис. Пост появился через несколько часов после предполагаемого второго покушения на бывшего президента Дональда Трампа и вызвал реакцию Белого Дома, сообщила The New York Times.

Твит Маска был опубликован в ответ на вопрос одного из пользователей: «Почему они хотят убить Трампа?» Бизнесмен написал «И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу», добавив эмодзи с задумчивым лицом. Пост получил несколько миллионов просмотров, был «подхвачен пользователями X» и «вызвал возмущение», отметили журналисты. Они добавили, что принадлежащая Маску соцсеть X утверждает, что у него более 197 миллионов подписчиков.

Через некоторое время после публикации Маск удалил пост и назвал его шуткой. «Оказывается, шутки НАМНОГО менее смешны, если люди не знают контекста и подают их в виде обычного текста», — написал бизнесмен.

Администрация президента осудила публикацию Маска, назвав ее «безответственной», сообщила NYT. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс повторил слова Байдена о том, что насилие «следует только осуждать, никогда не поощрять и над ним не шутить», привела цитату газета.

Маск публично поддерживает Трампа и часто комментирует президентскую кампанию в США, отметило издание.

В воскресенье 14 сентября американская Секретная служба заявила, что открыла огонь по вооруженному человеку в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды. Человек приблизился к полю, где Трамп играл в гольф. Позже подозреваемый был арестован. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин назвала это второй попыткой покушения на Трампа.

Первая попытка покушения произошла в июле в Пенсильвании, когда стрелок попал Трампу в ухо во время предвыборного митинга. Стрелок был убит на месте сотрудниками правоохранительных органов.

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