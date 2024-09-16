Дом Дани Милохина пытались поджечь и пожелали «отправиться в ад»

Ночью на выходных в Анапе неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор дома семьи тиктокера Дани Милохина. На участке сгорели стройматериалы и «чуть не загорелся дом», рассказал приемный отец блогера Дмитрий Тюленев изданию РБК.

Пожар удалось быстро потушить, добавил мужчина. По его словам, наутро он нашел во дворе мятую жестяную банку с запиской внутри: «Даню Милохона на СВО, а семейку — в ад». Журналисты пишут, что Тюленев выкладывал видео с пожаром и запиской у себя в инстаграме, но сейчас эти рилсы недоступны.

Тюленев рассказал РБК, что полиция начала искать нападавших и опросила членов семьи. По словам мужчины, его семье раньше уже поступали угрозы и требования заставить Милохина вернуться в Россию. После пожара полицейские посоветовали поставить на доме камеры наблюдения. «А чем камера спасет? Меры безопасности — ходим, не спим», — описал ситуацию отчим Милохина. По его словам, семья теперь спит по очереди, а дети, с тех пор как начались угрозы, перестали ходить в школу, перейдя на домашнее обучение.

Семья собирается продать дом в Анапе и перебраться жить в другой город — предварительно, в Москву, — пишет со ссылкой на Тюленева телеграм-канал Shot.

Полиция подтвердила РБК, что расследует попытку поджога и ищет виновных.

Сам Милохин прописан именно в этом доме, рассказывал в октябре прошлого года отчим. Тогда домой приходили участковые и безуспешно пытались вручить тиктокеру повестку в военкомат. «Мы с Даней общаемся, он сейчас в Дубае, у него все хорошо», — говорил Тюленев.

Той же осенью отчим тиктокера сообщил, что мэрия Анапы хочет снести строения на его участке — дом его семьи и соседний дом родителей. По его словам, чиновники заявили, что здания нарушают градостроительные нормы, и требовали передвинуть стену одной из построек на три метра. Также Тюленев жаловался, что власти города закрыли его магазин, который был «единственным нормальным источником дохода».

У Милохина сейчас около 18 миллионов подписчиков в TikTok. Осенью 2022 года блогер уехал из России, спел на одном из стримов гимн Украины, записал «Дисс на Первый канал», но в 2023-м вернулся в страну. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать Милохина в армию. Сразу после этого тиктокер улетел в Дубай.

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