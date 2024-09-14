СМИ: Невзлин обратился в полицию после «провокации» с нападением на сотрудников ФБК

Бывший совладелец компании «ЮКОС» и экс-партнер Михаила Ходорковского Леонид Невзлин сообщил, что подал заявление в литовскую полицию. На фоне прозвучавших в фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией обвинений предприниматель опубликовал текст заявления в телеграм-канале Sota.

Команда ФБК в своем фильме утверждала, что Невзлин в 2023 году организовал нападение на Леонида Волкова, Ивана Жданова, а также на Максима Миронова и его жену. В материалах расследования ФБК утверждалось, что Волкова по согласованию с ФСБ планировалось похитить и вывезти из Литвы в Россию.

Заявление в Бюро криминальной полиции Литвы Невзлин подал 5 августа, следует из опубликованного Sota скриншота. В тексте говорится, что Невзлин в 2023 году познакомился с неким юристом Анатолием Блиновым, который специализировался на помощи преследуемым в России оппозиционерам. Однако в какой-то момент юрист стал вести себя «странно и провокационно», утверждается в заявлении. По словам автора заявления, Блинов пытался «провокационно создать впечатление», что устроил атаку на Волкова и что Невзлин был в этой атаке заинтересован.

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Речь идет о нападении на Леонида Волкова, которое произошло в Вильнюсе весной прошлого года. Нападавший разбил боковое стекло в машине оппозиционера, распылил ему в глаза перцовый баллончик, а затем избил молотком. Волкова госпитализировали с переломом руки и многочисленными ушибами, а нападавших задержали в Польше. Расследование нападения ведет литовское Бюро криминальной полиции.

В опубликованном Sota заявлении Невзлина говорится, что он готов передать полиции всю информацию о Блинове, которая у него есть.

Вторым заявителем в тексте значится Роман Желязко, он представлен как партнер Невзлина. Команда ФБК писала, что Желязко работал в следственном отделе израильской полиции. Телеграм-канал Sota финансирует Невзлин, утверждали в своем расследовании представители ФБК.

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