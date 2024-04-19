В Польше задержали подозреваемых в нападении на Леонида Волкова 

Двоих подозреваемых в нападении на соратника Алексея Навального Леонида Волкова задержали в Польше. Об этом сообщил сам Волков, сославшись на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Я пока не знаю никаких других подробностей, но могу сказать: я видел, как энергично и настойчиво работала литовская полиция на протяжении последнего месяца по этому делу, и очень рад, что эта работа оказалась результативной», — написал Волков.

По словам Науседы, подозреваемые были задержаны в результате совместных действий польских и литовских правоохранителей.

12 марта в Вильнюсе неизвестный напал на проживающего там Леонида Волкова. Нападавший разбил боковое стекло в машине оппозиционера, распылил ему в глаза перцовый баллончик, а затем избил молотком. В результате Волкова госпитализировали с переломом руки и многочисленными ушибами.

Позже директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что нападение на оппозиционера могло быть организовано российскими спецслужбами.

«По нашим оценкам, похоже, что это работа российских спецслужб, видимо, проделанная через какое-то завербованное лицо», — сказал тогда он.

В свою очередь, президент Литвы Науседа обвинил в организации нападения на Волкова Кремль. «Я могу сказать Путину только одно — вас здесь никто не боится», — добавил он.

Леонид Волков руководил предвыборным штабом Алексея Навального на выборах президента России в 2018 году, на которые Навального не допустили. Также он возглавлял совет директоров Anti-Corruption Foundation. Он ушел с этого поста после публикации письма, в котором он просил снять санкции с руководства «Альфа-Групп». Волков тогда признался, что сделал это втайне от коллег.

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