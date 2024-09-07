Глобальное потепление поставило под угрозу жизнь песцов

За последние десятилетия популяция песцов в Скандинавии резко упала. Все из-за того, что популяция леммингов, их традиционной добычи, уменьшается из-за глобального потепления. В борьбе за сохранение вида биологи из Норвежского института исследований природы (NINA) разводят песцов в неволе, прежде чем выпустить на заповедную территорию. Как ученые пытаются спасти целый вид от нарастающей климатический угрозы — в фотоистории «Холода».

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С 2021 года в национальном парке Хардангервидда в Норвегии лемминги (грызуны из подсемейства полевковых) стали плодиться меньше обычного. Именно из-за этого — уменьшения кормовой базы — ученые стали разводить песцов в неволе и отпускать только тогда, когда они станут постарше. Для их выживания по всей территории парка расставлено около 30 кормушек с собачьим кормом — непопулярная мера, но без искусственной подкормки песцы просто не выживут.

Два белых песца играют после спаривания в вольере. 21 марта 2023 года

Белый песец нежится на солнце в вольере. 21 марта 2023 года

Самец белого песца во время летней линьки гуляет по вольеру. 24 июля 2023 года

2023 год был особенно тяжелым: обычно биолог Крейг Джексон и руководитель проекта Кристин Ульвунд ставят себе целью выпустить на волю около 20 песцов, но прошлой весной только четыре пары из восьми, содержащихся в неволе, смогли дать потомство, и выжило только потомство двух из них. Только девять детенышей росли в вольере на открытом воздухе в Оппдале — это примерно 400 километров на север от Осло. Двоих оставили для дальнейшего разведения, еще двоих поймали беркуты всего за несколько недель до того, как их должны были выпустить. На волю в итоге удалось выпустить только пятерых.

Детеныш белого песца играет в своем вольере летом. 24 июля 2023 года

Двое детенышей белого песца сидят вместе в клетке в вольере незадолго до медосмотра. 25 июля 2023 года

Некоторые ученые считают, что необходимо придумывать все больше программ дополнительного кормления для видов под угрозой исчезновения. Другие — сомневаются, стоит ли вообще поддерживать жизнь видов в той местности, которая больше не может их прокормить.

Споры возникают из-за того, что чаще всего подобные программы — временные и нужны для того, чтобы помочь адаптироваться недавно выращенным животным или переселенным видам на новой территории. Обычно они длятся не больше нескольких лет, но для песца в Скандинавии программа имеет жизненно важное значение, считает Бьорн Рангбрю, старший советник в Агентстве по охране окружающей среды Норвегии. Именно благодаря программе кормления вкупе с программой по их разведению в неволе стало возможным поднять популяцию.

Детеныша белого песца фотографируют термографической камерой во время медосмотра. 25 июля 2023 года

Биологи Крейг Джексон, Кристин Ульвунд, Канг Ниан Джап и ветеринар Марианна Фернс отлавливают детенышей песцов для проведения медицинского осмотра. Оппдала, Норвегия, 26 июля 2023 года

Детенышу голубого песца дают препарат от паразитов во время медосмотра. Оппдала, Норвегия, 25 июля 2023 года

Программа по дополнительному кормлению песцов и их разведению в неволе появилась в 2006 году. Когда ее только запустили, особей было всего 40 — а сейчас их 550 по всей Скандинавии и 300 в Норвегии. За 18 лет ученым удалось вырастить 470 песцов. Правительство потратило на это около 15,9 миллионов евро — или по 34 тысячи евро на каждую особь.

Выпущенным в дикую природу животным тяжело выживать: средняя продолжительность их жизни — от трех до четырех лет. Помимо того что нужно избегать хищников, им также необходимо, чтобы в месте обитания было достаточно леммингов для пропитания, чтобы пережить длинную зиму. И тут в игру вступает изменение климата.

Следы от снегоходов вокруг вольеров. 23 марта 2023 года

Крейг Джексон и Кристин Ульвунд устанавливают бамбуковые палки для предотвращения нападений хищных птиц на песцов в загоне. 30 января 2024 года

Вместо снега зимой в этих краях все чаще идет дождь. Выпавшие осадки замерзают, образовывая на земле ледяную корку. Из-за этого лемминги не могут вырыть норы, необходимые для размножения. Если раньше популяционные циклы грызунов были предсказуемыми и их количество то росло, то падало каждые три-пять лет, то теперь наоборот: циклы непредсказуемы, а пики численности ниже.

Но нынешняя популяция песцов — это даже не половина от заявленной цели в 2000 особей по всей Скандинавии. Именно столько нужно, по мнению ученых, чтобы вид смог относительно спокойно пережить низкую популяцию грызунов в естественных условиях. С тем темпом роста популяции, который есть сейчас, потребуется еще 25 лет для того, чтобы достичь заявленной цели.

Крейг Джексон едет на снегоходе недалеко от станции. 30 января 2024 года

Кристин Ульвунд проверяет запасы еды на кормовой станции. 30 января 2024 года

Замороженные куски мяса, которыми кормят детенышей песцов. 30 января 2024 года

Со временем вопрос сохранения видов встанет только острее: изменения климата ведут к тому, что тысячи видов животных окажутся на грани выживания из-за нарушения пищевых цепочек.

«Нам нужно довести популяцию до устойчивого уровня, прежде чем мы сможем перестать их кормить. Мы прошли долгий путь, — говорит биолог Кристин Ульвунд. — Но я считаю, что нам предстоит пройти еще больше, прежде чем мы сможем сказать, что действительно спасли вид».

Кристин Ульвунд, Крейг Джексон и рейнджеры Олаф Братланд и Харальд Норманн Андерсен из Норвежской природной инспекции выпускают песцов на волю. 8 февраля 2024 года. Фото: Craig Jackson - Handout / Reuters

Самец белого песца роет нору внутри вольера. 23 марта 2023 года

Голубой и белый песец после того, как их выпустили в дикую природу. 8 февраля 2024 года. Craig Jackson - Handout / Reuters