Глобальное потепление поставило под угрозу жизнь песцов

За последние десятилетия популяция песцов в Скандинавии резко упала. Все из-за того, что популяция леммингов, их традиционной добычи, уменьшается из-за глобального потепления. В борьбе за сохранение вида биологи из Норвежского института исследований природы (NINA) разводят песцов в неволе, прежде чем выпустить на заповедную территорию. Как ученые пытаются спасти целый вид от нарастающей климатический угрозы — в фотоистории «Холода».
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С 2021 года в национальном парке Хардангервидда в Норвегии лемминги (грызуны из подсемейства полевковых) стали плодиться меньше обычного. Именно из-за этого — уменьшения кормовой базы — ученые стали разводить песцов в неволе и отпускать только тогда, когда они станут постарше. Для их выживания по всей территории парка расставлено около 30 кормушек с собачьим кормом — непопулярная мера, но без искусственной подкормки песцы просто не выживут.
2023 год был особенно тяжелым: обычно биолог Крейг Джексон и руководитель проекта Кристин Ульвунд ставят себе целью выпустить на волю около 20 песцов, но прошлой весной только четыре пары из восьми, содержащихся в неволе, смогли дать потомство, и выжило только потомство двух из них. Только девять детенышей росли в вольере на открытом воздухе в Оппдале — это примерно 400 километров на север от Осло. Двоих оставили для дальнейшего разведения, еще двоих поймали беркуты всего за несколько недель до того, как их должны были выпустить. На волю в итоге удалось выпустить только пятерых.
Некоторые ученые считают, что необходимо придумывать все больше программ дополнительного кормления для видов под угрозой исчезновения. Другие — сомневаются, стоит ли вообще поддерживать жизнь видов в той местности, которая больше не может их прокормить.
Споры возникают из-за того, что чаще всего подобные программы — временные и нужны для того, чтобы помочь адаптироваться недавно выращенным животным или переселенным видам на новой территории. Обычно они длятся не больше нескольких лет, но для песца в Скандинавии программа имеет жизненно важное значение, считает Бьорн Рангбрю, старший советник в Агентстве по охране окружающей среды Норвегии. Именно благодаря программе кормления вкупе с программой по их разведению в неволе стало возможным поднять популяцию.
Программа по дополнительному кормлению песцов и их разведению в неволе появилась в 2006 году. Когда ее только запустили, особей было всего 40 — а сейчас их 550 по всей Скандинавии и 300 в Норвегии. За 18 лет ученым удалось вырастить 470 песцов. Правительство потратило на это около 15,9 миллионов евро — или по 34 тысячи евро на каждую особь.
Выпущенным в дикую природу животным тяжело выживать: средняя продолжительность их жизни — от трех до четырех лет. Помимо того что нужно избегать хищников, им также необходимо, чтобы в месте обитания было достаточно леммингов для пропитания, чтобы пережить длинную зиму. И тут в игру вступает изменение климата.
Вместо снега зимой в этих краях все чаще идет дождь. Выпавшие осадки замерзают, образовывая на земле ледяную корку. Из-за этого лемминги не могут вырыть норы, необходимые для размножения. Если раньше популяционные циклы грызунов были предсказуемыми и их количество то росло, то падало каждые три-пять лет, то теперь наоборот: циклы непредсказуемы, а пики численности ниже.
Но нынешняя популяция песцов — это даже не половина от заявленной цели в 2000 особей по всей Скандинавии. Именно столько нужно, по мнению ученых, чтобы вид смог относительно спокойно пережить низкую популяцию грызунов в естественных условиях. С тем темпом роста популяции, который есть сейчас, потребуется еще 25 лет для того, чтобы достичь заявленной цели.
Со временем вопрос сохранения видов встанет только острее: изменения климата ведут к тому, что тысячи видов животных окажутся на грани выживания из-за нарушения пищевых цепочек.
«Нам нужно довести популяцию до устойчивого уровня, прежде чем мы сможем перестать их кормить. Мы прошли долгий путь, — говорит биолог Кристин Ульвунд. — Но я считаю, что нам предстоит пройти еще больше, прежде чем мы сможем сказать, что действительно спасли вид».