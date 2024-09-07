Цены на авиабилеты в России выросли на 20%

Глава Минтранса Роман Старовойт заявил, что стоимость авиабилетов в России за первую половину этого года выросла примерно на 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление Старовойта на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Министр утверждает, что рост цен фиксируется не только в России, но и в других странах. Ссылаясь на данные Федеральной антимонопольной службы, он заявил, что средняя цена авиабилета в России составляет 9,1 тысяч рублей. Ранее Росстат сообщал, что с января по июнь 2024 года цены на авиабилеты выросли на 17%.

«Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ», — рассказал министр.

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По словам Старовойта, сдержать рост цен может «мокрый» лизинг — аренда воздушного судна вместе с экипажем. На данный момент «Аэрофлот» ведет переговоры с авиакомпанией «Аврора» о таком механизме.

«Еще одним вариантом являются каботажные авиационные перевозки. Здесь мы готовы работать с нашими зарубежными партнерами и ведем переговоры», — добавил глава Минтранса.

Кроме того, Старовойт рассказал о субсидировании авиационных перевозок. По его мнению, это особенно важно для Дальнего Востока. В августе этого года «Коммерсантъ» сообщил, что Общероссийское объединение пассажиров собиралось обратиться в Росавиацию из-за высоких цен на билеты, в частности между Москвой и Владивостоком.

Также глава Минтранса посоветовал покупать билеты на самолет заранее.

В июле этого года в Госдуме предложили установить потолок цен на авиабилеты. Ранее ФАС потребовала от российских авиакомпаний объяснить, по каким принципам они формируют стоимость билетов.

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