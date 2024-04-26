Российские авиакомпании обвинили в завышении цен на билеты 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от российских авиакомпаний объяснить, как они формируют цены на билеты. Соответствующие письма служба направила «Аэрофлоту», «Победе», «Уральским авиалиниям», а также авиакомпаниям NordWind, Smartavia и UTair.

«В ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», — говорится в сообщении ФАС.

Служба призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты и обеспечить доступность перевозок. В сообщении отмечается, что в противном случае будут приняты меры антимонопольного реагирования.

В марте из-за цен на билеты ФАС возбудила дело против S7. Авиакомпанию обвинили в продаже билетов одного подкласса по разной стоимости. «Различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет», — сообщила служба.

От S7 потребовали разработать и согласовать с ФАС ценовую политику. Перевозчик тогда не исполнил предписание ведомства, пытался оспорить его в суде, но проиграл.

26 апреля стало известно, что авиабилеты российских авиакомпаний могут подорожать на 5-7%. Shot, ссылаясь на экспертов в авиаотрасли, пишет, что на цены повлияет требование Росавиации и Ространснадзора. Они, как утверждают «Известия», собираются обязать авиакомпании высаживать пассажиров в случае духоты в салоне, что повлечет за собой дополнительные расходы.

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