В России хотят установить потолок цен на авиабилеты

В Госдуме создали рабочую группу, которая займется установлением верхней границы цен на авиабилеты. 9 июля ее состав утвердил профильный комитет Госдумы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Как рассказал изданию глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, категории и критерии границ стоимости билетов будут прорабатываться правительством по запросу рабочей группы.

«Рабочая группа будет запрашивать в правительстве, в Минтрансе, перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных рейсах, и комиссия ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы», — пояснил он.

В свою очередь, депутат от КПРФ Николай Харитонов, который называет себя автором инициативы, отметил, что, по его мнению, верхняя граница цен на авиабилеты должна быть в первую очередь установлена для льготных категорий пассажиров и на ряде дополнительных маршрутов.

При этом он отметил, что динамическое ценообразование «должно иметь некоторые границы на всех рейсах, чтобы цена билета не взлетала в несколько раз». Рост издержек авиаперевозчиков от такой меры также будет учтен, заверил Харитонов.

«Растут расходы на топливо, на аэропортовое обслуживание, на техобслуживание — рабочая группа будет искать компромисс, чтобы перевозчики не летали себе в ущерб», — сказал он.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов назвал инициативу по установлению потолка цен на авиабилеты «популистским и малореализуемым», а его внедрение, по его словам, грозит либо банкротствами перевозчиков, либо их уходом с неприбыльных маршрутов.

Зотов подчеркнул, что директивное ценовое регулирование не работает «ни в такси, ни в авиаперевозках». При этом он оговорился, что введение определенных ограничений все же оправдано. «Чтобы билет со средней стоимостью в пять — семь тысяч рублей не дорожал в пределе в пять — десять раз», — пояснил он.

Для борьбы с неконтролируемым ростом цен на авиабилеты, по словам Зотова, нужно в первую очередь стабилизировать рост цен на авиакеросин.

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