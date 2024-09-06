Telegram перенес в другой раздел информацию о приватности чатов

Мессенджер Telegram не менял политику политику модерации, а лишь перенес сообщение о приватности чатов в другой раздел на странице часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера. Ранее СМИ, в том числе «Холод», сообщили, что теперь пользователи якобы смогут пожаловаться на противоправный контент не только в открытых группах и каналах, но и частных чатах и группах.

Ранее на этой странице говорилось, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными», а администрация мессенджера «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними». Теперь то же самое говорится в другом пункте, который расположен чуть ниже. Там написано, что команда мессенджера по-прежнему не обрабатывает запросы на проверку контента, если речь идет о частной переписке.

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Сообщения об изменении политики модерации в Telegram появились вскоре после задержания основателя мессенджера Павла Дурова французскими властями. Он был задержан сразу по прилете в парижский аэропорт Ле Бурже 24 августа. Французская прокуратура тогда заявила, что Дурова задержали в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, в том числе о соучастии в распространении детского порно, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. 28 августа суд отпустил Дурова под залог и взял под особый надзор, бизнесмену запрещено покидать территорию Франции.

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Накануне сам Дуров впервые прокомментировал свое задержание в Париже. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором написал, что удивлен своим преследованием со стороны французских властей. По его словам, если у какого-либо государства есть претензии, оно должно подавать в суд на компанию, а не арестовывать создателя бизнеса.

Также Дуров назвал ошибочным подходом использование «законов досмартфонной эпохи» для обвинения гендиректора онлайн-платформы в совершенных на ней третьими лицами преступлениях. Он подчеркнул, что никто не станет «создавать новые инструменты», если будет знать, что будет лично отвечать за злоупотребление ими.

Обновлено в 12:40. Ранее в новости говорилось, что Telegram изменил политику модерирования чатов.

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