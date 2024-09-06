Павел Дуров возмутился применением к нему «законов досмартфонной эпохи»

Основатель Telegram Павел Дуров впервые публично высказался о своем задержании во Франции. Бизнесмен опубликовал пост, где написал, что удивился преследованию властей этой европейской страны. По его мнению, если у какого-либо государства есть претензии, оно должно подавать в суд на компанию, а не арестовывать создателя бизнеса.

Дуров назвал ошибочным подходом использование «законов досмартфонной эпохи» для обвинения гендиректора в совершенных на его онлайн-платформе третьими лицами преступлениях. Никто не станет «создавать новые инструменты», если будет знать, что будет лично отвечать за злоупотребления этими инструментами, заверил сооснователь «ВКонтакте».

Бизнесмен объяснил «облегчение злоупотреблением нашей платформой» преступниками тем, что число пользователей Telegram увеличилось до 950 миллионов. Дуров назвал это «болезнью роста» и заверил, что компания уже начала «улучшать ситуацию».

В телеграме ежедневно удаляются «миллионы вредоносных постов и каналов», сказал создатель мессенджера. По его словам, команда пытается соблюсти баланс между конфиденциальностью и безопасностью, но это «непросто».

Когда с властями конкретной страны не удается договориться о «правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью», Telegram готов покинуть эту страну, сказал Дуров. Он привел в пример Россию: когда государство потребовало «передать „ключи шифрования“, чтобы обеспечить возможность слежки», команда мессенджера отказалась — и Telegram был запрещен в этой стране. В Иране мессенджер власти запретили после отказа заблокировать «каналы мирных протестующих», добавил бизнесмен. Он заверил, что компания может перестать работать на рынках, которые не соответствуют ее принципам — «потому что мы делаем это не ради денег».

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В конце поста Дуров поблагодарил свою аудиторию за «любовь и мемы».

Ранее французские СМИ рассказали, что на допросе в Париже Дуров «был поражен» претензиями правоохранительных органов. Он заявил, что успешно сотрудничал с Главным управлением внутренней безопасности Франции (DGSI) и даже помог предотвратить теракты. Команда мессенджера наладила «отдельный канал связи» с французскими спецслужбами, рассказал бизнесмен.

39-летний основатель Telegram был задержан 24 августа в аэропорту Ле Бурже, на выходе из частного самолета. Французская прокуратура заявила, что задержание произошло в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, в том числе о соучастии в распространении детского порно, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. 28 августа суд отпустил Дурова под залог и взял под особый надзор, бизнесмену запрещено покидать территорию Франции.

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