Вагнеровец забил беременную девушку до смерти из-за музыкальной колонки

Омский областной суд завершает рассмотрение дела бывшего штурмовика «ЧВК Вагнер» Сергея Козлова. Вернувшегося с войны в прошлом году 36-летнего мужчину обвиняют в убийстве беременной от него девушки, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь».

Вечером 20 октября Козлов, 18-летняя девушка Дарья и ее отец пошли в гости к знакомым. По версии обвинения, в гостях во время застолья девушка сломала музыкальную колонку, которую принес с собой Козлов. Очевидцы рассказали, что мужчина разозлился и начал бить этой же колонкой подругу по голове — пока устройство не раскололось на части. Затем стал пинать упавшую на пол Дарью. Очевидцы, по их словам, пытались успокоить его, но «досталось и им».

Рассвирепевший Козлов, сообщили свидетели начал прыгать на животе и груди жертвы, крича, что она недостойна выносить его ребенка. Под конец мужчина наступил на шею девушки и стал давить, говорят очевидцы. Свидетелям сцены избиения от увиденного стало плохо, и они выбежали на улицу, сказано в материалах дела. Тело мертвой девушки полиция нашла в бане этого же домовладения.

Дарья в момент смерти была на последнем месяце беременности, отмечено в деле. Врачи зафиксировали на ее теле 138 повреждений — черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом носа, разрыв печени, закрытую травму живота. Описание всех повреждений заняло несколько страниц дела, рассказал корреспондент «Коммерсантъ». Издание пишет, что Козлову назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала мужчину вменяемым.

В итоге бывшего военного обвинили в совершенном с особой жестокостью убийстве беременной женщины (часть 2 статьи 105 УК). Согласно показаниям, бывший штрумовик сначала не признавал вину, говоря, что собирался растить вместе с Дарьей ребенка и создать семью. Но затем частично признал вину, пишет издание.

9 сентября облсуд Омска собирается выслушать прения сторон, а гособвинение должно запросить для Козлова срок наказания.

В «ЧВК Вагнер» мужчина попал из колонии, где отбывал наказание по приговору, вынесенному летом 2021 года, пишет «Коммерсантъ». Тогда Козлову присудили шесть с половиной лет заключения по статьям об умышленном причинении тяжкого (статья 111 УК) и легкого вреда здоровью (статья 115 УК). С войны вагнеровец вернулся летом 2023 года, уточнило издание.

В конце прошлого года в Якутии другой наемник «ЧВК Вагнер» приехал с фронта и избил беременную девушку — та потеряла ребенка. Вскоре после мужчина оказался в СИЗО по обвинению в другом избиении и грабеже, но вместо суда снова уехал на войну в Украину.

Этим летом Липецкий областной суд приговорил к 14 годам колонии по делу об убийстве малолетнего ребенка 32-летнего участника войны в Украине Владимира Власова. Вагнеровец приехал прошлой осенью домой в отпуск и избил до смерти падчерицу.

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