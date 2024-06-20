Избивший до потери ребенка беременную женщину вагнеровец из СИЗО уехал на фронт

В конце 2023 года беременную жительницу Якутии избил наемник ЧВК Вагнера. Женщина потеряла ребенка, а врачи зафиксировали у нее повреждение головы, переломы ребер и пальцев рук, а также многочисленные порезы кровоподтеки. Вскоре после этого нападавший оказался в СИЗО по другому делу, но оттуда снова уехал на войну. Об этом сообщает правозащитный проект «Ты не одна, с тобой Якутия».

К правозащитникам девушка обратилась после того, как в полиции отказались возбуждать дело по ее заявлению об избиении. Они помогли ей написать жалобу в прокуратуру на бездействие силовиков. После этого дело об умышленном причинении здоровью средней тяжести (ст. 112 УК) все же возбудили.

По данным правозащитников, нападавший завербовался в ЧВК Вагнера из мест лишения свободы. Вскоре после избиения девушки он снова оказался в СИЗО по обвинению в другом избиении и грабеже. Однако, вместо того чтобы отправиться под суд, он снова уехал на войну в Украину. А в деле об избиении якутянки он до сих пор не является даже подозреваемым, сообщили правозащитники.

«Девушку "затыкают" тем, что, как придут результаты экспертизы, его переведут в статус подозреваемого, и она сможет взыскать моральный вред, который будет оплачен за счет его службы на СВО», — говорится в сторис в инстаграме правозащитного проекта.

Сообщения о тяжких преступлениях, совершенных бывшими заключенными, освободившимися из колоний, благодаря участию в войне, появляются почти ежедневно.

Так, накануне стало известно о задержании в Кемеровской области шестикратно судимого участника войны в Украине. Его подозревают в убийстве 12-летней девочки, чье тело обнаружили в колодце в центре города Топки.

В середине июня Липецкий областной суд приговорил 32-летнего наемника ЧВК Вагнера к 14 годам колонии за убийство своей четырехлетней падчерицы.

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