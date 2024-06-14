Бывший вагнеровец получил 14 лет колонии за убийство четырехлетней падчерицы

Липецкий областной суд приговорил 32-летнего участника войны в Украине Владимира Власова к 14 годам колонии по делу об убийстве малолетнего ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщает правозащитный проект «Травмпункт». Также Власова обязали выплатить матери погибшей девочки два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, в октябре 2023 года во время конфликта с женой Власов ударил ее четырехлетнюю дочь от первого брака ногой в грудную клетку и живот. Затем он нанес девочке семь ударов руками и ногами по голове и телу. В это время экс-военный был пьяным.

От полученных травм ребенок умер на месте. Приехавшие на место врачи диагностировали у девочки ушибы, внутреннее кровотечение, а также разрывы правого легкого, печени и стенки желудка. По словам матери ребенка, она долго не могла выйти из дома и вызвать скорую, потому что Власов не давал ей это сделать. «Она сдохла и ты сдохнешь», — говорил он женщине. По информации издания Gorod48, в тот вечер Власов избил и жену.

Мать погибшей девочки Татьяна рассказала журналистам, что Власов добровольно поехал на фронт. На одном из заседаний она говорила, что там он получил контузию, и что это повлияло на его поведение. Также он стал пить. «Когда он не пил, был спокойным человеком», — говорила женщина.

Читать еще От ампутации до вакцины Ученые обещают конец рака. Рассказываем про поворотные моменты этой борьбы

Прошлой осенью мужчина вернулся домой в отпуск. По информации журналистов, конфликт с женой у него возник на почве того, что он обвинял женщину в пренебрежительном отношении к их годовалым дочерям-близнецам. Мужчина утверждал, что жена больше ценит свою дочь от первого брака.

На суде Власов частично признал вину и заявил, что убийство падчерицы не было умышленным, а она якобы «случайно попала ему под руку». Gorod48 отмечает, что осужденный уже подал ходатайство с просьбой отправить его обратно на войну для «искупления вины».

Татьяна требовала для мужа пожизненного заключения.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.