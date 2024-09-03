Самый народный мем

С июля до конца сентября дачники возвращаются домой с тазиками и мешками кабачков. Это время, когда каждая семья задается традиционным вопросом: куда девать урожай? Кабачки передают из рук в руки, они переходят от родственников к друзьям и от друзей к их родственникам. И в соцсетях появляются шутки об этом. «Холод» рассказывает о самом народном меме.
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Кабачок — очень популярный у огородников овощ: он быстро растет и не требует серьезного ухода. Получить хороший урожай может и начинающий дачник. Их выращивает даже Дэвид Бэкхем.
Про кабачки пишут треды с подборками фактов. Их подставляют в названия известных фильмов: «50 оттенков кабачка», «Девушка с татуировкой кабачка» и «Кабачки» (вместе известного мюзикла «Отверженные»). А также «Кабачок наносит ответный удар».
Каждый год в конце лета созревают не только кабачки, но и новые мемы про них.
Для друзей
Пользователи соцсетей жалуются на внезапные подарки от знакомых огородников, а некоторые, наоборот, удивляются, как можно отказываться от таких гостинцев.
Другие считают, что получить кабачок — знак того, что вы хороший человек.
Но не у всех есть друзья-огородники. Некоторые пользователи переживают, что им приходится покупать кабачки, как будто их «никто не любит».
Таких людей жалеют и хотят подарить им свои кабачки.
Особенно сильно по кабачкам от друзей и родных скучают те, кто уехал из России. Но некоторым везет на друзей и в новой стране.
Взять грех на душу
Правда, иногда кабачков бывает слишком много. Кто-то не успевает готовить еду из них, и они пропадают. А иногда урожай такой большой, что, даже когда кабачки раздали всем друзьям и знакомым, они все равно остаются. И их приходится выкидывать.
За это кабачки «мстят», прорастая в неожиданных местах.
Из-за этого кабачки называют «карательной сезонной едой». А в твиттере предлагают бороться с кабачками, вдохновившись канадским блогером Логаном Моффитом, который готовит салаты с огурцами, — он запустил вирусный тред в тиктоке, который даже спровоцировал дефицит огурцов в Исландии.
Чтобы кабачки было проще раздать, их советуют маскировать под щенков.
Традиционные соперники кабачков — яблоки и груши. Они тоже поспевают в августе и сентябре в огромных количествах, и что делать с ними, бывает непонятно. В итоге их тоже начинают раздавать друзьям и родственникам.
Но яблоки хотя бы сладкие. А еще их можно не готовить. С кабачками бывает сложнее. Но тут на помощь приходят самые доброжелательные пользователи соцсетей.
Они делятся любимыми рецептами блюд из кабачков. В меню не только оладьи и жареные кабачки с чесноком, но и блюда посложнее: варенье из кабачка с апельсином и лимоном и маринованные кабачки. Можно взять на заметку.