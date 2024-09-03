Самый народный мем

С июля до конца сентября дачники возвращаются домой с тазиками и мешками кабачков. Это время, когда каждая семья задается традиционным вопросом: куда девать урожай? Кабачки передают из рук в руки, они переходят от родственников к друзьям и от друзей к их родственникам. И в соцсетях появляются шутки об этом. «Холод» рассказывает о самом народном меме.

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Кабачок — очень популярный у огородников овощ: он быстро растет и не требует серьезного ухода. Получить хороший урожай может и начинающий дачник. Их выращивает даже Дэвид Бэкхем.

Про кабачки пишут треды с подборками фактов. Их подставляют в названия известных фильмов: «50 оттенков кабачка», «Девушка с татуировкой кабачка» и «Кабачки» (вместе известного мюзикла «Отверженные»). А также «Кабачок наносит ответный удар».

Каждый год в конце лета созревают не только кабачки, но и новые мемы про них.

Для друзей

Пользователи соцсетей жалуются на внезапные подарки от знакомых огородников, а некоторые, наоборот, удивляются, как можно отказываться от таких гостинцев.

Я не понимаю этих мемов про кабачки, как можно добровольно отказываться от кабачков? Я тащила кабачки в чемодане 360 километров чтобы радостно из сожрать за три дня.

Положите кабачки в кабачкопремник и никто не пострадает! — птица говорун (@shellmorie) August 27, 2024

Ненужные кабачки это миф, который форсит тайное правительство или что-то типа.



Вот час назад собрал. Никто не в депрессии, слева направо, все нужные. pic.twitter.com/i06lDf6H80 — Павел Сафронов (@Onchoys) August 29, 2024

Никогда и ни у кого не просите кабачки.

Сами предложат и сами дадут. pic.twitter.com/mYKohkkdTs — ЛениVый Панда (@KeyDatch) August 28, 2024

Люди любят выращивать кабачки, но их слишком много, чтобы съесть одному, поэтому их дарят тем, кого ценят, близким, почти как хэллуин с тыквами, только в августе с кабачками — 🌈Святая мать Тобирианской церкви🌈🌸🪻🦋 (@ber_hadi) August 27, 2024

Другие считают, что получить кабачок — знак того, что вы хороший человек.

Кабачок в подарок – это бахчевой поцелуй, скромное выражение привязанности, это теплое объятие с солнечной грядки, многосемянное олицетворение дружбы и доброго соседства, символ щедрости и надежды на спокойную, урожайную жизнь. — пурполли (@purpolly) August 3, 2022

Но не у всех есть друзья-огородники. Некоторые пользователи переживают, что им приходится покупать кабачки, как будто их «никто не любит».

Эта картинка, но в углу стою я и думаю надеюсь они не узнают что мне никто не даёт каждый год кабачки, хотя я люблю кабачки. Ну почему мне не дают кабачки я разве плохой человек https://t.co/C83n7UTPXL — Босс (@Nowlistenm) August 13, 2024

Приходится кабачки ПОКУПАТЬ, что довольно противоестественно, как будто я человек без роду без племени и никто меня не любит и некому сказать «мам ну хватит ну не нужно уже яблок нет я не возьму кабачок» 😔 — лотарева (@lotareva3) August 22, 2023

В этом году я без взрослых валентинок. Пришлось купить кабачок самой. — Дашынька (@drkrtv) August 25, 2024

Таких людей жалеют и хотят подарить им свои кабачки.

Особенно сильно по кабачкам от друзей и родных скучают те, кто уехал из России. Но некоторым везет на друзей и в новой стране.

Эмигрантская боль: смотришь на эти мемы про кабачки и думаешь ВОТ ХОТЯ БЫ ОДИН БЕСПЛАТНЫЙ КАБАЧОК КТО ДАЛ — рома (@patrickeewitch) August 28, 2024

Взять грех на душу

Правда, иногда кабачков бывает слишком много. Кто-то не успевает готовить еду из них, и они пропадают. А иногда урожай такой большой, что, даже когда кабачки раздали всем друзьям и знакомым, они все равно остаются. И их приходится выкидывать.

За это кабачки «мстят», прорастая в неожиданных местах.

Люди викидають кабачки, а вони повертаються 💀 pic.twitter.com/MfmUBfooLc — твій найгірший друг. (@afolkend) August 25, 2024

по дороге на работу зареспавнились кабачки 😭😭😭 точно варп pic.twitter.com/R6n9mskfty — ретроспективная анимация по прейскуранту (@DubaKora) August 27, 2024

Из-за этого кабачки называют «карательной сезонной едой». А в твиттере предлагают бороться с кабачками, вдохновившись канадским блогером Логаном Моффитом, который готовит салаты с огурцами, — он запустил вирусный тред в тиктоке, который даже спровоцировал дефицит огурцов в Исландии.

Чтобы кабачки было проще раздать, их советуют маскировать под щенков.

краткое руководство как надо раздавать кабачки. pic.twitter.com/KAejd70OZI — ilirakshe (@ilirakshe1) August 29, 2024

вчера прочитала у Моти @katMotja про кабачки, седни с утра лезет реклама 😸 pic.twitter.com/YvXbTOux3X — Дубравка (@Iva3Iva) August 29, 2024

Традиционные соперники кабачков — яблоки и груши. Они тоже поспевают в августе и сентябре в огромных количествах, и что делать с ними, бывает непонятно. В итоге их тоже начинают раздавать друзьям и родственникам.

и 20кг яблок учителям в школу сплавила.



Блин! про кабачки не спросила! 🤣 — 🔦15шарад (@15sharad) August 29, 2024

Но яблоки хотя бы сладкие. А еще их можно не готовить. С кабачками бывает сложнее. Но тут на помощь приходят самые доброжелательные пользователи соцсетей.

Они делятся любимыми рецептами блюд из кабачков. В меню не только оладьи и жареные кабачки с чесноком, но и блюда посложнее: варенье из кабачка с апельсином и лимоном и маринованные кабачки. Можно взять на заметку.