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Самый народный мем

Каждый год в одно и то же время в соцсети возвращаются шутки про кабачки, которые некуда девать

03.09.2024

С июля до конца сентября дачники возвращаются домой с тазиками и мешками кабачков. Это время, когда каждая семья задается традиционным вопросом: куда девать урожай? Кабачки передают из рук в руки, они переходят от родственников к друзьям и от друзей к их родственникам. И в соцсетях появляются шутки об этом. «Холод» рассказывает о самом народном меме.

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Кабачок — очень популярный у огородников овощ: он быстро растет и не требует серьезного ухода. Получить хороший урожай может и начинающий дачник. Их выращивает даже Дэвид Бэкхем. 

Про кабачки пишут треды с подборками фактов. Их подставляют в названия известных фильмов: «50 оттенков кабачка», «Девушка с татуировкой кабачка» и «Кабачки» (вместе известного мюзикла «Отверженные»). А также «Кабачок наносит ответный удар»

Каждый год в конце лета созревают не только кабачки, но и новые мемы про них. 

Для друзей

Пользователи соцсетей жалуются на внезапные подарки от знакомых огородников, а некоторые, наоборот, удивляются, как можно отказываться от таких гостинцев.

Другие считают, что получить кабачок — знак того, что вы хороший человек. 

Но не у всех есть друзья-огородники. Некоторые пользователи переживают, что им приходится покупать кабачки, как будто их «никто не любит». 

Таких людей жалеют и хотят подарить им свои кабачки.

Особенно сильно по кабачкам от друзей и родных скучают те, кто уехал из России. Но некоторым везет на друзей и в новой стране. 

Взять грех на душу

Правда, иногда кабачков бывает слишком много. Кто-то не успевает готовить еду из них, и они пропадают. А иногда урожай такой большой, что, даже когда кабачки раздали всем друзьям и знакомым, они все равно остаются. И их приходится выкидывать.

За это кабачки «мстят», прорастая в неожиданных местах. 

Из-за этого кабачки называют «карательной сезонной едой». А в твиттере предлагают бороться с кабачками, вдохновившись канадским блогером Логаном Моффитом, который готовит салаты с огурцами, — он запустил вирусный тред в тиктоке, который даже спровоцировал дефицит огурцов в Исландии. 

Чтобы кабачки было проще раздать, их советуют маскировать под щенков.

Традиционные соперники кабачков — яблоки и груши. Они тоже поспевают в августе и сентябре в огромных количествах, и что делать с ними, бывает непонятно. В итоге их тоже начинают раздавать друзьям и родственникам.

Но яблоки хотя бы сладкие. А еще их можно не готовить. С кабачками бывает сложнее. Но тут на помощь приходят самые доброжелательные пользователи соцсетей.

Они делятся любимыми рецептами блюд из кабачков. В меню не только оладьи и жареные кабачки с чесноком, но и блюда посложнее: варенье из кабачка с апельсином и лимоном и маринованные кабачки. Можно взять на заметку.

Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Daniel Reiner / Alamy / Reuters
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