В конце 2023 года пользователи социальных сетей стали все чаще писать о сервисе «Госуслуги». Причиной стало не какое-то новое обновление, а мем о том, что на государственном сервисе каждому якобы «бесплатно выдают» молодых девушек-альтушек. «Холод» разобрался, кто такие альтушки, стоит ли вставать за ними в очередь и почему этот мем считают этически спорным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Не такие как все

«Альт» (от англ. alternative — «другой») — западная субкультура, последователи которой сопротивляются «мейнстримному» образу жизни: повседневному стилю в одежде, популярной музыке, минимализму. Альтернативные субкультуры прошлого — это хиппи, панки, стиляги.

Во время пандемии в американском сегменте тиктока начали набирать популярность «альтернативные» блогеры: пользователи (в основном девушки) публиковали ролики в броской, чаще всего темной одежде, которая подчеркнуто отличалась от визуальных образов, которые тогда были популярны на платформе. В 2021 году альт появились и в российском сегменте тиктока. У русскоязычного хэштега #альт в социальной сети — два с половиной миллиарда просмотров.

Представителей субкультуры легче всего узнать именно по образу: они одеваются многослойно, предпочитают футболки и кофты с принтами и используют много аксессуаров — от металлических цепей до заколок необычных форм и размеров. В женских образах приветствуются странные детали: кошачьи или заячьи уши, разукрашенные медицинские маски, рваные колготки или высокие гольфы, чокеры из засушенных бабочек или других неочевидных материалов. Стиль в прическах небрежный: неаккуратные стрижки и укладки, разноцветные пряди, дреды или косы с железными колечками.

Фото: zaperwave / Instagram; nananightray / Instagram

Девушки-альт ярко красятся, рисуют жирные черные стрелки, сердечки и молнии, используют темные помады и красные румяна. Гораздо реже среди последователей субкультуры встречаются молодые мужчины, но и они иногда подводят глаза.

Альт совмещает в себе элементы других, популярных ранее субкультур: эмо, готов, e-girl. Наиболее активные представители альт — школьники и молодые девушки. Они выкладывают большинство видео в тиктоке с пометкой «альт» и сами в шутку называют себя альтушками вслед за комментаторами. Самые частые темы их роликов — саморазрушение в разных формах: альт рассказывают о своих расстройствах пищевого поведения, зависимостях, селфхарме, суицидальных мыслях и психиатрических диагнозах. В комментариях их нередко критикуют и высмеивают за позерство: якобы они пытаются выделиться из толпы, публично страдая.

«Новая функция на Госуслугах»

В конце октября 2023 года в твиттере появились картинки с логотипом «Госуслуг» и подписью «Получайте альтушек без очередей и сложностей на gosuslugi.ru. Проще, чем кажется». За логотипом и подписью чаще всего следовали фотографии взрослых мужчин, которые обнимают молодых девушек из альт-субкультуры (или тех, кто, по их мнению, на них похож).

Поставила подпись за Надеждина и уже получила свою альтушку на Госуслугах 😎 pic.twitter.com/KzIHuGpTqo — ᴀнᴛиᴦᴇᴩой жужᴇᴧицᴀ 🐍 ✡️ 🇷🇺🇵🇱 (@CrazyPeptos) January 17, 2024

В этих мемах альтушка достается так называемому скуфу. На интернет-сленге это немолодой мужчина, который не следит за собой, выглядит старше своих лет, у него нет друзей и он не умеет общаться с девушками. Само слово скуф — сокращение от фамилии пользователя «Двача» Алексея Скуфьина. Изначально слово использовалось только в негативном ключе, но многие пользователи твиттера начали иронично называть себя скуфами из-за сходства с ним в образе жизни или привычках. Сегодня среди пользователей твиттера популярна версия, что с возрастом «скуфеют» все мужчины, и в этом нет ничего стыдного. Для некоторых скуф стал синонимом «человека из народа». Например, в январе 2024 года за образ, внешность и фотографии с рыбалки и походов за грибами представителем скуфов стали называть Бориса Надеждина.

Не обошлось и без критики нового мема. Некоторые пользователи твиттера считают, что этот мем «воспроизводит мужские фантазии» и объективирует женщин.

Мем все еще остается локальным, но иногда прорывается за пределы твиттера и тиктока. Например, «альтушкам с Госуслуг» посвятили стихотворение. А на портале «Правовед», где пользователи могут задать вопрос юристам, появилась просьба помочь «вернуть потерянных альтушек».

Альтушками также стали называть и тех, кто не имеет никакого отношения к субкультуре, — например, так из-за макияжа во время «голой вечеринки» Ивлеевой комментаторы в шутку называли Ксению Собчак.